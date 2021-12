Topdrukte in Overijsselse steden, ondernemers emotioneel over nieuwe lockdown

Van de Beestenmarkt in Deventer tot de Oude Markt in Enschede: het ziet veelal zwart van de mensen vandaag. "Vanochtend zat ik om half negen bij de kapper. Ik ben nu snel naar de stad gegaan om een nieuwe broek te kopen en ik heb net bij een restaurant gezeten om de horeca te steunen", zegt een Enschedeër in de binnenstad. "Dit is ronduit kloten voor de ondernemers", vertelt een andere winkelier, die nog snel een kerstcadeautje voor zijn kleinkinderen heeft gekocht.

Het demissionaire kabinet houdt vanavond om zeven uur een persconferentie om nieuwe coronamaatregelen bekend te maken. De deskundigen van het Outbreak Management Team pleiten ervoor dat vrijwel alles sluit: alleen de essentiële winkels zoals supermarkten zouden open mogen blijven, bevestigen Haagse bronnen tegenover de NOS.

Emotionele ondernemers

In Enschede willen veel ondernemers niet op camera reageren. "Ik ben te emotioneel nu, dan ga ik gekke dingen zeggen", zegt een van de ondernemers aan de Oude Markt. Even verderop, op het Van Heekplein, willen sommige ondernemers wel praten. "Ik begrijp er echt niks van, ik ben ook wel een beetje boos dat alles weer dichtgaat. Zoveel ondernemers die het weer moeilijk krijgen", zegt de verkoper van een marktkraam met beddengoed.

Even verderop reageert een ondernemer emotioneel. "Ik denk dat ik de boel definitief gooi. Als er geen geld meer binnenkomt, waar moet je dan nog van eten? Reken erop dat de boel stevig wordt uitgedund als we nu een nieuwe lockdown krijgen. Je kunt straks goedkoop een winkelpand huren."

Meer reacties in de video:

'Heel zuur'

Aan de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten, zegt de winkelondernemer niets te hebben gehad. "Ik kwam volledig in aanmerking voor twaalfduizend euro, maar ik was één dag te laat met inleveren. Ik heb niks gekregen, dus ik bleef toen al achter met een schuld van hier tot Peking. Mensen denken dat we ons wel redden met een tegemoetkoming in de kosten, maar het is vaak de moeite niet."

Winkelend publiek noemt het vooral 'heel zuur' voor de ondernemers. "Laat ze het vliegveld weer dichtgooien en strenge inreisbeperkingen instellen", reageert een winkelier. "Maar laat niet weer de lokale middenstand de dupe zijn."

Winkelen op afspraak

Ondernemersverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW hopen dat winkelen op afspraak en afhalen (click & collect) mogelijk wordt als het kabinet vandaag besluit tot een lockdown. "Dat biedt toch nog kans om iets af te zetten van je kerstvoorraden in deze drukke tijd", zeggen de verenigingen tegen de NOS.