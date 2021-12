Zaaloverzicht: Jolly Jumpers wint eindelijk weer, dames Het Ravijn verslaan hekkensluiter en Apollo 8 wint overtuigend

In de zaal staan vanavond voor de meeste Overijsselse teams de laatste wedstrijden van 2021 op het programma. Hieronder houden we je op de hoogte van de laatste uitslagen.

De handbalsters van DSVD uit Deurningen gaan met een slecht gevoel het nieuwe jaar in. Bij SEW werd met 38-26 verloren. DSVD staat tiende in de Eredivisie met vijf punten uit dertien wedstrijden.

Jolly Jumpers verslaat directe concurrent

De basketbalsters van Jolly Jumpers uit Tubbergen hebben eindelijk weer eens gewonnen. Sparks werd in eigen huis met 89-66 verslagen. Op 30 oktober schreven ze de laatste zege op hun naam. Jolly Jumpers staat na twaalf duels zevende in de Basketball League met zes punten, evenveel als nummer zes Sparks.

Het Ravijn stijgt op ranglijst na zege

In de eerste periode deden de teams niet veel voor elkaar onder met een 2-3 stand. In de tweede periode liep Het Ravijn uit naar 2-6. De thuisploeg wist de achterstand iets te verkleinen, maar uiteindelijk gingen de punten mee naar Nijverdal. Het Ravijn is van de zesde naar de vijfde plaats geklommen in de Eredivisie. De ploeg van Wicher Diallo staat op twintig punten uit vijftien wedstrijden.

Apollo 8

Apollo 8 had zaterdagavond geen problemen met FAST. Na een voorsprong van liefst negen punten werd de eerste set uiteindelijk met 25-21 gewonnen. In de tweede liep de thuisploeg ook al snel uit en werd het 25-17. In de derde set was het FAST dat de eerste vijf punten van de set wist te pakken. Van de volgende tien punten wist de thuisploeg er daarna maar liefst negen te winnen, waardoor ook de derde set uiteindelijk weinig problemen opleverde: 25-19. Door de overwinning blijft Apollo 8 de eerste achtervolger van koploper Sliedrecht. Komende woensdag sluit de ploeg uit Borne 2021 af met een wedstrijd tegen VC Sneek.