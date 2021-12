Arno Spekschoor na verkiezingen weg als wethouder in Borne

Wethouder Arno Spekschoor stopt na de gemeenteraadsverkiezingen, volgend jaar maart, als wethouder voor zijn partij CDA in Borne. Hij heeft per 1 maart volgend jaar een andere baan. Hij treedt dan in dienst bij MLG Gebiedsontwikkeling. Als reden geeft Spekschoor aan dat het wethouderschap een zware wissel heeft getrokken op zijn privéleven.

CDA Borne betreurt de stap van Spekschoor. Maar de partij is hem ook dankbaar, omdat hij de gemeente Borne in een lastige financiële situatie in corona-tijd weer goed op de rit heeft gekregen, meldt het CDA in een verklaring waarin het vertrek van de wethouder wordt aangekondigd.

Verrast

De aankondiging komt voor de partij wel als een verassing, laat het CDA weten. Omdat de verkiezingen pas over een paar maanden worden gehouden, heeft de partij wel de tijd om te zoeken naar een opvolger, mocht het CDA na de verkiezingen opnieuw plaatsnemen in het college.

Met Spekschoor is de afspraak gemaakt dat hij zich de komende campagne in zal zetten voor het CDA. ‘We zijn blij met hetgeen Arno voor ons en de gemeente heeft gedaan. En hij heeft het CDA in goede orde achtergelaten. Hij heeft mede gezorgd voor de vernieuwing in ons team’, aldus CDA-lijsttrekker Bo ter Braak.

Unieke kans

Spekschoor zegt terug te kijken op een mooie periode in Borne. ‘Ik ben zeer dankbaar voor het vertrouwen van CDA Borne. Tegelijkertijd ben ik trots om samen met het College, de raad en het ambtelijk apparaat de gemeentefinanciën weer op orde te hebben gekregen. Het is bekend, dat het wethouderschap een zware wissel trekt op je privéleven. Er deed zich een unieke kans voor en die heb ik met beide handen aangegrepen