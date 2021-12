Schaatsster Jade Groenewoud (17) hard op weg om wereldtop te bereiken

Ze is de beste van de wereld van de jeugd. De 17-jarige Jade Groenwoud uit Hengelo is hard op weg om succesvol schaatsster op het hoogste niveau te worden. “Een topteam en zo veel mogelijk prijzen halen, dat is het doel.”

Als klein meisje stond Jade al bij de ijsbaan naar haar vader en zussen te kijken. “Ik wilde dat ook graag doen, maar ik was nog te klein”, legt ze uit. “Op mijn zesde werd ik lid van de ijsclub en sindsdien ben ik eigenlijk altijd op het ijs te vinden.” Stap voor stap werd ze beter en vorig jaar werd ze lid van TalentNed, een team dat getalenteerde jeugd opleidt tot de top.

Op de wereldkampioenschappen in Inzell liet Jade opnieuw zien dat ze geen talent is dat je moet onderschatten. Op het Duitse ijs won ze twee gouden en drie zilveren medailles. “Ja dat was geweldig”, glundert ze. “Dat is waar we voor getraind hebben en het is fijn dat je je doelen behaald.”

Ondanks het vele trainen was het even afwachten hoe de wedstrijden zouden gaan. “Afgelopen jaar zijn er door corona heel weinig wedstrijden geweest”, legt ze uit. “We konden blijven trainen gelukkig. Maar een wedstrijd rijden is anders.”

Levensstijl

Niet alleen trainen doet ze bij TalentNed. Alle sporters wonen in een groot pand in Enschede, waar ze naast het trainen ook koken, slapen en studeren. "Dat is eigenlijk heel fijn. Iedereen heeft dezelfde mentaliteit dus je maakt elkaar beter."

De grote monumentale villa aan de Boddenkampsingel in Enschede is vanbinnen totaal aangepast om het voor de sporters een thuis te laten zijn. Alleen in het weekend gaan ze richting huis, doordeweeks slapen ze in Enschede. Een grote keuken, eetzaal, studieruimte en woonkamer maakt het voor de meeste jongeren een luxe studentenhuis.

De kelder waar de mountainbikes staan, de hometrainers in de hal en de grote kast met sportattributen verraden dat het meer is dan een studentenvilla, maar een plek is waar topsporters worden opgeleid. Toch zijn de sporters er helemaal niet zo vaak. "Ik sta of op de schaatsbaan, of ik zit op school. Eigenlijk ben ik hier vooral 's avonds."

Eindexamenstress

Naast het vele trainen en het rijden van wedstrijden zit Jade ook middenin haar eindexamenjaar. "Dat is af en toe wel even pittig ja." Na de eerste training 's ochtends haast ze zich naar school, om vervolgens na schooltijd aan haar tweede training te beginnen. "Gelukkig werkt school heel erg mee en is het daardoor goed te combineren."

Of ze na haar examens gaat studeren weet ze nog niet. "Eerst kijken wat het schaatsten me gaat brengen."