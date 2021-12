Eurosped in streekderby te sterk voor Set-Up'65

Het regionale volleybalaffiche tussen Set-Up'65 en Eurosped is zaterdagavond in het voordeel van de bezoekers uit Vroomshoop beslist. Eurosped boekte zo haar tweede overwinning van het seizoen, terwijl Set-Up'65 door de nederlaag rode lantaarndrager blijft in de Eredivisie.

Eurosped startte sterk aan het duel in Ootmarsum en liep van 16-20 uit naar setwinst: 16-25. In de tweede set kwam de hekkensluiter uit Ootmarsum beter voor de dag, maar moest het lijdzaam toe zien hoe de bezoekers het heft al snel weer in handen namen. Set-Up'65 nam in die tweede set een 7-3 voorsprong, maar zag Eurosped in het vervolg van de set weer ver uitlopen. Uiteindelijk won Eurosped de tweede set wederom met ruime cijfers: 17-25.

In de derde set ging Set-Up'65 wederom sterk van start en pakte het de eerste vijf punten. De voorsprong was op een gegeven moment liefst zeven punten in het voordeel van de thuisploeg, maar Eurosped gaf niet op en kwam terug tot twee punten. Set-Up'65 zette vervolgens weer aan en pakte de derde set uiteindelijk met 25-19.

Comeback niet bekroond met eerste zege

In de vierde set kwam Eurosped met 0-3 voor, maar in het vervolg kwam de van ploeg Petra Groenland er niet meer aan te pas. Set-Up'65 liep uit naar een voorsprong van tien punten en won de set uiteindelijk met 25-16, waardoor de beslissing moest vallen in de vijfde en laatste set. Die vijfde set was zenuwslopend en ging lang gelijk op. Set-Up'65 liep van 9-9 uit naar 12-9 en leek op weg naar de eerste overwinning van het seizoen. De thuisploeg kreeg zelfs twee matchpoints, maar uiteindelijk was het Eurosped dat de vijfde set over de streep wist te trekken: 16-18. Aankomende woensdag speelt Eurosped haar laatste duel van 2021 tegen VCN, terwijl Set-Up'65 dit kalenderjaar nog tweemaal in actie komt.