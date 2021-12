FC Twente in Overijssels onderonsje eenvoudig te sterk voor PEC Zwolle

Het Overijssels onderonsje was zaterdagavond een prooi voor FC Twente. De ploeg van Ron Jans was in Zwolle met 1-3 te sterk voor PEC Zwolle. Door de overwinning stijgen de Tukkers naar de vierde positie op de ranglijst. PEC Zwolle blijft rode lantaarndrager in de Eredivisie en zag Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam een puntje uitlopen.

PEC Zwolle, waar captain Bram van Polen weer terugkeerde in de basis, begon voortvarend en zocht vol energie de aanval. Toch bleven echte kansen voor de thuisploeg uit en nam FC Twente al snel het heft in handen. Na een kwartier spelen kwamen de bezoekers dan ook op voorsprong toen Virgil Misidjan de bal voorzette en Dimitris Limnios van dichtbij wist te scoren. FC Twente, waar Manfred Ugalde de voorkeur kreeg boven Ricky van Wolfswinkel, was in het vervolg van de eerste helft sterker, maar hield de Zwollenaren in leven. Zo werd Misidjan weggestuurd door Julio Pleguezuelo en had hij zijn medespelers voor het uitkiezen, maar de voorzet van de buitenspeler was onnauwkeurig. Even later was er eindelijk een mogelijkheid voor de thuisploeg te noteren, maar Slobodan Tedic schoot wild over.

Ugalde

Zes minuten voor rust verdubbelde FC Twente de voorsprong uit een hoekschop. Tedic miste de bal toen hij deze wilde wegwerken, waarna Ugalde van dichtbij kon binnenkoppen. Het was alweer de zevende tegentreffer uit een hoekschop voor PEC Zwolle. Twee minuten later was PEC dichtbij de aansluitingstreffer, maar een poging van Thomas van den Belt kon nog worden geblokt door Pleguezuelo.

Misidjan

PEC Zwolle heeft in de rust ongetwijfeld gedacht aan een comeback, maar die illusie kon al na 7 minuten in de koelkast toen een voorzet vanaf de rechterkant via de hoofden van Michel Vlap en Yuta Nakayama bij de volledig vrijstaande Misidjan terecht kwam. Misidjan twijfelde niet en pegelde de 0-3 binnen. De thuisploeg dacht nog aan buitenspel, maar omdat Van Polen nog achter de achterlijn stond kon het doelpunt van de ex-PEC Zwolle-speler doorgang vinden. Invaller Mustafa Saymak probeerde na dik een uur spelen de achterstand te verkleinen, maar de middenvelder gleed de bal over het doel van FC Twente-doelman Lars Unnerstall

Eretreffer

De Tukkers geloofden het wel en de vele wissels maakten het spel van beide ploegen er niet beter op. Mees de Wit probeerde het net als twee weken geleden tegen FC Groningen van grote afstand. Waar De Wit toen fraai raak schoot was het nu Unnerstall die knap wist te redden. Invaller Daan Rots verprutste nog een grote kans op 0-4 en een minuut daarna kwam PEC toch nog op het scorebord te staan. Samir Lagsir schoot de bal op zeer fraaie wijze langs Unnerstall en zorgde daarmee voor de eretreffer.

PEC Zwolle - FC Twente

0-1 Limnios (15)

0-2 Ugalde (39)

0-3 Misidjan (52)

1-3 Lagsir (89)

Arbiter: Bos

Geel:

PEC Zwolle: Lamprou; Van Den Berg, Nakayama, Voet; Van Polen (Saymak/55), De Wit, Strieder (Koolwijk/65), Van Den Belt (Caschili/81), Reijnders; Adzic (Lagsir/65), Tedic (Kastaneer/81)

FC Twente: Unnerstall; Troupée, Pröpper, Pleguezuelo, Smal; Sadílek, Zerrouki (Cleonise/77), Vlap (Bosch/60); Limnios (Rots/87), Ugalde (Van Wolfswinkel/77), Misidjan (Cerny/60)