Harde lockdown is hard gelag voor de horeca; alle lunches afgebeld en nadenken over komende periode

Het is een reactie van één van de vele horecabedrijven in Overijssel op de nieuwe tegenslag. De Almelose horecaman baalt er natuurlijk stevig van dat hij juist in deze periode samen met zijn personeel niet kan doen wat ze zo graag doen, maar hij noemt het "positief dat we het ditmaal met z'n allen doen". Mulder vindt het goed dat er nu geen onderscheid is tussen de verschillende bedrijven; kapper, sportschool, winkel, horeca of theater, het zit er allemaal even niet in. "Ik hoop dat deze klap dan een goed effect heeft."

Beschuitjes maken

Wat hij gaat doen nu een lege agenda hem aanstaart? "Nou we gaan géén bezorgservice starten. Die markt is sowieso al verzadigd. Dat bezorgen is in ons geval meer in beweging blijven dan geld verdienen." De deur gaat dus op slot, maar wat dan? "We gaan naar Bolletje", zegt Mulder. Vanaf het nieuwe jaar gaat hij met het grootste deel van zijn 30 fulltimers op detacheringsbasis aan de slag met beschuit en knäckebröd. Hij legt uit: "Voor ons is de flex-detachering de beste manier om het personeel bij ons te houden."

Niels Mulder in Almelo op het terras van z'n café-restaurant Nielz (Foto: RTV Oost)

Van horecabaas, naar uitzendbaas... Zoals Mulder het al zei: het is crisistijd en dat betekent overleven. Bij Van Berkel Hospitality zijn er ook de nodige hoofdbrekens. Alco van Berkel is net bezig met een mail over de gevolgen van de lockdown aan zijn drie management teams van hotel De Zwaan en hotel Carelshaven in Delden en de Oranjerie in Ruurlo, als we hem vanavond bellen.

Geen vrolijke dag

Ook voor Van Berkel is het geen vrolijke dag. De lunches zijn afgebeld en zo ook de hotelgasten na 24 december. "Het regent annuleringen, het heeft geen zin om dan nog open te zijn", zegt Van Berkel.

Goed doel

Op de korte termijn zit hij -figuurlijk- met het eten in zijn maag. "We moeten er een oplossing voor vinden, voor het bederft. Misschien kiezen we er een goed doel voor." Op de iets langere termijn richting de kerstdagen rekent de ondernemer erop dat hij veel kerstboxen zal verkopen. Er zijn nu al meer dan 400 verkocht en dat aantal kan de komende dagen wel eens flink toenemen.

Alco van Berkel van hotel-restaurant Carelshaven in Delden (Foto: RTV Oost)

Aan bezorgen denk Van Berkel (nog) niet. "Weer aanpassen op bezorging heeft veel voeten in aarde en onze gerechten lenen zich niet zomaar voor verpakking in bakjes". Het personeel heeft het de komende week nog wel even druk, maar daarna wordt het rustig. De verfkwast wordt waarschijnlijk weer opgepakt voor een opfrisbeurt van de horecazaken. Hotel de Zwaan en de andere uitspanningen gaan in een soort winterslaap: 'De kop onder de veren en wachten op betere tijden.'