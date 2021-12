Misidjan na winst tegen PEC: "We willen ons kwalificeren voor de Europa League en dan moet je dit soort duels winnen"

Virgil Misidjan kwam zaterdagavond zijn oude ploeggenoten van PEC Zwolle tegen en kon met een glimlach het veld verlaten. De buitenspeler was met een doelpunt en een assist belangrijk voor zijn huidige werkgever FC Twente en dat stemde Misidjan uiteraard tevreden: "Ik mag niet klagen en ook nog eens drie punten, wat heel belangrijk is."

Vorig seizoen was Misidjan nog speler van PEC Zwolle en vanavond deed hij zijn oude club pijn. De rappe buitenspeler miste een groot gedeelte van de voorbereiding en wordt naar eigen zeggen de laatste weken weer fitter: "Voor mijn gevoel kunnen er nog zeker een paar procenten bij, maar mijn focus ligt ook op na de winterstop. Ik wil in de winterstop ook graag doortrainen om extra fit te worden, zodat ik er in de tweede helft van het seizoen gewoon kan staan en ook blijven staan."

Effectiefste Zwolle-speler

Ondanks dat Misidjan al een halfjaar onder contract staat bij FC Twente is de aanvaller nog steeds de meest effectieve PEC Zwolle-speler van 2021. Misidjan was in Zwolse dienst betrokken bij zeven doelpunten en is verrast dat hij daarmee nog steeds de effectiefste speler is van PEC in 2021: "Haha, ik ben een beetje verrast. Ik speel toch bij Twente dacht ik. Het zegt denk ik veel over mijn effectiviteit, maar het zegt ook veel over de club PEC Zwolle en dat ze moeilijk tot scoren komen", aldus Misidjan

Europees voetbal

PEC Zwolle startte zaterdagavond sterk aan het duel met de Tukkers, zag ook Misidjan: "Ze begonnen heel goed en het liep wel aardig bij ze. Maar uiteindelijk ben ik wel echt heel blij dat we deze wedstrijd hebben omkeren en tot drie doelpunten hebben kunnen maken." Door de overwinning stijgt Twente naar de vierde positie op de ranglijst en Misidjan wil meer: "We willen ons natuurlijk gewoon kwalificeren voor de Europa League en als je dat wilt dan moet je ook dit soort wedstrijden gewoon winnen. We moeten de focus houden en de lijn doortrekken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat gaan doen", sluit de aanvaller van FC Twente af.