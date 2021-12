Van Polen na nederlaag tegen FC Twente: "Die goals krijgen wij zo simpel tegen, dat is echt niet normaal"

PEC Zwolle slaagde er zaterdagavond niet in om de bekerzege op MVV een vervolg te geven. In eigen huis werd er met 1-3 verloren van FC Twente. De tegengoals kwamen gemakkelijk tot stand en ook aanvallend wist de ploeg van Dick Schreuder weinig potten te breken. Captain Bram van Polen was dan ook niet tevreden: "Wij moeten in beide zestienmetergebieden meedogenlozer zijn, zowel verdedigend als met name ook wel in de aanval."

Tegen FC Twente begonnen de Zwollenaren goed aan het duel, maar na tien minuten kregen de gasten het heft in handen: "Die goals krijgen wij weer zo simpel tegen, dat is echt niet normaal. Ik had echt wel een goed gevoel, we begonnen ook wel aardig. We gaven voetballend geen kans weg, maar zij staan 2-0 voor bij rust. Dat is een kwaliteit van hun, maar ook een mindere kwaliteit van ons", aldus de aanvoerder van PEC Zwolle.

Niet opgeven

Door de nederlaag van PEC Zwolle en de gelijke spelen van Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam lijkt het, met nog een halve competitie te gaan, een lastig verhaal te worden om in de Eredivisie te blijven. Van Polen weet echter van geen opgeven: "We staan er godsberoerd voor, maar ik ga dat toch nooit opgeven, dat zal ik echt niet doen. We moeten ons richten op Fortuna en Sparta, maar dat we ons er godsberoerd voor staan is een feit."

Rentree in de basis

Van Polen stond voor het eerst sinds 6 november weer aan de aftrap van een duel van PEC Zwolle. De routinier maakte eerder deze week al wel zijn rentree tegen MVV in de beker. Het was voor de aanvoerder even wennen om weer aan de aftrap te verschijnen: "Het was wel even wennen, ik heb ook aardig wat sprintmeters gemaakt en daarom was het na 55 minuten ook wel mooi geweest."

NAC

Door de bekerzege op MVV van afgelopen woensdag zat PEC Zwolle zaterdagavond in de koker voor de achtste finales van de KNVB Beker. Uit die loting kwam dat PEC op bezoek mag naar NAC Breda. Eerder dit seizoen oefenden beide ploegen al tegen elkaar en wist PEC te winnen. "Zij speelden toen met een hoop wissels. Dat was een vrij makkelijke overwinning voor ons, maar dat zegt helemaal niks. Ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Het is voor ons zaak om gewoon in de competitie wat meer puntjes te pakken en NAC zien we dan wel een keer", sluit Van Polen af.