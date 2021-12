Harde lockdown doet horecaondernemers enorm pijn: "Wederom een zware klap"

Ze willen absoluut niet dat het een zielig verhaal wordt, maar moedeloos van weer een harde lockdown zijn ze wel. Raymond Strikker, eigenaar van Landhuishotel De Bloemenbeek in De Lutte, zegt wel degelijk begrip te hebben voor de strengere coronamaatregelen. "Het is natuurlijk wel uitgelegd: de besmettingen gaan exponentieel. Ik begrijp dan ook dat ze het zorgsysteem moeten ontlasten."

Onbegrip

Maar onbegrip is er ook. Strikker: "Waar ik als ondernemer wel heel veel moeite mee heb, is dat er bijna twee jaar na dato nog steeds zo weinig capaciteit is bijgekomen in de ziekenhuizen. De boosterprogramma's zijn te laat, het testen was vorig jaar te laat. We laten wel steken vallen als samenleving en als openbaar bestuur van dit land."

"Dat doet wel heel erg pijn", zegt Strikker:

Zware klap

Emiel Kwekkeboom van restaurant Joann in Enschede noemt de nieuwe maatregelen 'wederom een zware klap'. Hij vindt dat de horeca te veel over één kam wordt geschoren. "Als je kijkt hoe we het hier geregeld hebben met de QR-codes en de tafels die ver uit elkaar staan: wat kan hier gebeuren? Dat ze de besmettingen voor willen zijn snap ik, maar er wordt niet gekeken naar wat er met onze sector gebeurt. Dat vind ik wel heel erg."

Strikker van De Bloemenbeek heeft bewust ook het hotel voorlopig gesloten. "Vanochtend zijn de laatste gasten vertrokken. Ook zij keken heel meewarig rond, ze vonden het ook verschrikkelijk. We zijn tot minimaal veertien januari gesloten. Het is voorlopig over en uit."

Er wordt niet gekeken naar wat er met onze sector gebeurt Emiel Kwekkeboom, restaurant Joann

Vooruitzichten

Eten serveren op de hotelkamer mag nog wel, maar dat ziet Strikker niet zitten. "We mogen de kamer nog verhuren en er een takeaway-maaltijd serveren. Met Kerst wil niemand dat en het past ook niet bij ons hotel."

Heel rooskleurig naar 2022 zegt Kwekkeboom van restaurant Joann niet te kijken. "Zolang er niet iets drastisch verandert, ben ik bang dat 2022 weer eenzelfde jaar gaat worden. Ik ben optimistisch en positief, maar het ziet er niet heel positief uit. Maar goed, we maken een plan en we schakelen wel weer."