Vijftig kilo zwaar vuurwerk aangetroffen in busje op A1 bij De Lutte

Bij de grensovergang op de A1 bij De Lutte is vanmorgen zo'n vijftig kilo zwaar vuurwerk aangetroffen in een bestelbus. Dat meldt de politie. De vondst werd gedaan door de douane, die de zaak vervolgens overdroeg aan de politie.

Een bestelbus, afkomstig uit Duitsland, werd op parkeerplaats De Poppe gecontroleerd. In het voertuig werden tientallen kilo's zwaar vuurwerk aangetroffen. Het gaat om vuurwerk dat niet in bezit mag zijn van particulieren. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.

Vuurwerkverbod

Het vuurwerkverbod dat deze jaarwisseling in Nederland van kracht is, is gisteren, 18 december 2021, ingegaan. Daarmee is de verkoop, het afsteken, het vervoeren en het bewaren van meer dan 25 kilo vuurwerk niet toegestaan.

Het kopen van vuurwerk in het buitenland en importeren naar Nederland is daarmee ook verboden. De politie heeft in de laatste maanden van het jaar veel aandacht voor de handel in (illegaal) vuurwerk. De politie waarschuwt mensen geen vuurwerk te kopen in het buitenland. Het is gevaarlijk, verboden, mensen lopen het risico om gepakt te worden en daarmee een strafblad te krijgen.