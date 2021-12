FC Twente Vrouwen besluit kalenderjaar met monsterzege in Rotterdam

Toch was het de hekkensluiter die vroeg aan de leiding kwam. Oud-Twente-speelster Sabrine Ellouzi zette Excelsior al na twee minuten op 0-1. Lang kon de thuisploeg daar niet van genieten want Anna-Lena Stolze zorgde twee minuten later voor de Twentse gelijkmaker. In de twintigste minuut kwamen de Enschedese dames op voorsprong via Marisa Olislagers, die op fraaie wijze een vrije trap binnen krulde, 1-2.

Kalma maakt twintigste seizoenstreffer

Na rust kende FC Twente amper problemen met Excelsior en zodoende kon de score flink opgevoerd worden. Kayleigh van Dooren en Fenna Kalma brachten de bezoekers vlak na rust in veilige haven: 1-4. De formatie van trainer Robert de Pauw drukte het gaspedaal in het laatste half uur stevig en dat resulteerde in doelpunten van Stolze, Kalma en Caitlin Dijkstra.

Met haar twintigste doelpunt van het seizoen tilde Kalma de stand in de slotfase naar 1-8 en het slotakkoord kwam van invaller Lotje de Keijzer, die haar eerste doelpunt voor Twente aantekende. FC Twente gaat als de nummer twee de winterstop in.