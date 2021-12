Povere eerste helft doet Go Ahead Eagles de das om tegen NEC

Go Ahead Eagles heeft in de laatste thuiswedstrijd van dit kalenderjaar geen punten in de wacht weten te slepen. In de eigen Adelaarhorst werd de formatie van trainer Kees van Wonderen zondagmiddag met 2-0 verslagen door NEC.

Go Ahead had zich het laatste thuisduel van 2021 wel anders voorgesteld. De Deventer ploeg, toch een van de revelaties van de eerste seizoenshelft, moest met name voor rust het onderspit delven tegen NEC.

Tavsan knalt 0-1 binnen

De Nijmeegse medepromovendus was oppermachtig in de eerste helft en kreeg via Elayis Tavsan en Jordy Bruijn de beste mogelijkheden om de score te openen. Na een half uur was het raak voor NEC. Met een verwoestende uithaal van buiten het zestienmetergebied zorgde Tavsan voor de verdiende voorsprong voor de bezoekers.

Go Ahead in problemen

Niet veel later kreeg de thuisploeg de volgende dreun te verwerken. Luuk Brouwers hield even het shirt vast van Cas Odenthal vast en dat was voor scheidrechter Blank voldoende om de bal op de stip te leggen. Bruijn wist uiteindelijk wel raad met het buitenkansje en daardoor keek Go Ahead tegen een 2-0 achterstand aan. Diezelfde Bruijn kon het leed voor de gastheren vlak daarna nog groter maken, maar zijn schot belandde buiten het bereik van Go Ahead-doelman Warner Hahn op de paal.

Kansen voor de thuisploeg

Na rust veranderde het spelbeeld en kreeg Go Ahead meer vat op NEC. Isac Lidberg kreeg een mogelijkheid vanuit de draai, maar zijn inzet werd gekraakt door de NEC-defensie. Giannis Botos kreeg de grootste kans op de aansluitingstreffer achter zijn naam. De Griekse jeugdinternational ontving de bal op een presenteerblaadje, alleen ontbrak het vervolgens aan precisie. Zijn schot van dichtbij zeilde over.

Slotoffensief

Het zat Go Ahead in het vervolg niet mee, want aan gecreëerde kansen geen gebrek voor de Deventenaren. Een vlammend schot van Phillipe Rommens ging nipt over en even later keerde NEC-doelman Branderhorst een kopbal van invaller Ogechika Heil. Ook Gerrit Nauber, die in de slotfase binnen de lijnen kwam, wist niet te scoren te komen. De Duitse mandekker kopte onfortuinlijk op de paal. Daardoor leed Go Ahead de vijfde thuisnederlaag van het seizoen.

Go Ahead Eagles - NEC 0-2

0-1 Tavsan (29)

0-2 Bruijn (strafschop/37)

Arbiter: Blank

Geel: Proper, Deijl

Go Ahead Eagles: Hahn; Deijl, Idzes (Nauber/85), Kramer, Kuipers (Lucassen/68); Rommens, Botos (Ross/85), Brouwers; Córdoba, Lidberg (Heil/68), Oratmangoen (Mulenga/85).

NEC: Branderhorst; Van Rooij, Guth, Márquez, Odenthal; El Karouani (Verdonk/50), Proper, Schöne; Bruijn (Duelund/75), Tavsan (Vet/85), Mattsson (Akman/75).