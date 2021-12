Omwonenden Vliegbasis Twenthe vol vragen over noodopvang asielzoekers: "Blijft het bij zes maanden?"

De bijeenkomst, die bedoeld was voor omwonenden, werd vanwege de coronapandemie via een live videoverbinding gehouden. Naast waarnemend burgemeester Theo Bovens van Enschede gaven ook het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de directeur van het luchthaventerrein en de chef van de politie in Enschede een toelichting op de realisatie van de noodopvang.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asielzaken wees vorige week maandag het terrein van de voormalig vliegbasis aan als noodopvanglocatie voor asielzoekers. De noodopvang moet begin januari gereed zijn.

Zorgen bij omwonenden

Uit de vragen bleek dat veel omwonenden zorgen hebben over de leefbaarheid en de veiligheid in hun buurt. "Ik snap die zorgen zeker", zegt burgemeester Bovens. "Je zult maar ineens vijfhonderd mensen in een noodopvang op twee en een halve kilometer van je dorpshart krijgen. Dus die vragen zijn zeker terecht."

Omwonenden vroegen zich onder meer af welke groep asielzoekers naar Enschede komt. "Dat zal een mix zijn", reageerde Folkert Bosch van het COA. "We hebben een mix van gezinnen, alleenstaande mannen en vrouwen, maar ook vooral gezinnen met kinderen." De asielzoekers komen uit verschillende landen, aldus Bosch. "Je zit zo op een vijfentwintig á dertig verschillende nationaliteiten."

Volgens Bosch is de noodopvang hard nodig. "We zitten vol. Er is een hoge instroom van asielzoekers en de uitstroom is laag." Toch snapt hij de zorgen van omwonenden ook. "Het is toch het onbekende. Ik snap dat daar vragen over zijn."

Burgemeester Theo Bovens (rechts) en andere betrokkenen gaven antwoord op de vragen (Foto: RTV Oost)

Gescreend door COA

De asielzoekers die naar Enschede komen, zijn voor die tijd gescreend door het COA. "Wij hebben de eerste registratie gedaan, dus wij weten wel welke mensen naar Enschede gaan", aldus Bosch. Bij de plaatsing van asielzoekers in één ruimte zegt het COA rekening te houden met de verschillende geloofsovertuigingen.

Omwonenden stelden ook de vraag hoe het COA omgaat met mogelijke coronabesmettingen en de druk op de zorg. "We hebben de Gezondheids Zorg Asielzoekers (GZA), die verantwoordelijk is voor de medische zorg in asielzoekerscentra", reageerde Bosch.

Het terrein van de Vliegbasis Twenthe waar de asielzoekers gehuisvest worden (Foto: ANP)

Dagbesteding

De asielzoekers krijgen op de voormalige Vliegbasis Twenthe ook dagbesteding, zo werd vanochtend duidelijk. Daarnaast wordt er drie keer per dag eten voor hen geserveerd. De opvang wordt niet afgesloten, dus asielzoekers kunnen bijvoorbeeld een wandeling maken over het luchthaventerrein.

Vanuit diverse kanten krijgt de gemeente tevens veel aanbiedingen van betrokkenen om te helpen bij de noodopvang. "Er worden kleren aangeboden, mensen willen helpen met onderwijs geven. Het is mooi om te zien hoe Enschede zich openstelt", aldus burgemeester Bovens, die benadrukte dat de zes maanden noodopvang ook bij zes maanden blijft.