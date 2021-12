Brouwers kan niet leven met gegeven strafschop: "Hij viel alsof ik hem neersloeg"

Het laatste duel in De Adelaarshorst van dit jaar leverde zondagmiddag geen overwinning op voor Go Ahead Eagles. Medepromovendus NEC was met 2-0 te sterk. Voorafgaand aan de tweede Nijmeegse treffer ging de bal op de strafschopstip toen Luuk Brouwers volgens scheidrechter Blank een overtreding beging, maar de middenvelder was het daar absoluut niet mee eens.

"Ik kan heel bijdehand zeggen dat er niks gebeurt en dat vind ik ook. Er komt bij die hoekschop iemand naast me staan en die wil me blokken", verklaart Brouwers. "Dus ik probeer hem een beetje van me weg te houden. Ik geef hem met mijn arm een klein tikkie, maar dan lijkt het net of ik hem geslagen heb. Dat wil je niet weten", doelt hij op de theatrale val van NEC-speler Cas Odenthal.

Schande

"Dan is dat blijkbaar genoeg voor een scheidsrechter om daar in te trappen en hem op de stip te leggen", vervolgt de middenvelder. "Dan neem ik aan dat de VAR het vandaag niet deed en dat het scherm kapot was. Sorry, maar dit is echt een schande. Ik raam hem iets aan, maar ik vind het echt belachelijk."

Eerste helft

Volgens Brouwers liet Go Ahead de bezoekers uit Nijmegen voor rust onnodig in het spel komen. "We zaten er in het begin nog goed kort op en we wonnen duels, maar op het moment dat we dat niet meer deden kregen we het lastig. Dan laten we ze voetballen en hebben ze de kwaliteiten om onder de druk uit te spelen. In de tweede helft doen we dat wel goed. Ik denk dat we het in de eerste helft ook wel deden, maar niet lang genoeg", aldus Brouwers.