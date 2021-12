‘Minister maakt wet zodat kinderen niet uit huis hoeven na overlijden ouders’

Meerderjarige kinderen hoeven niet meer binnen twee maanden hun huurhuis uit als hun ouders overlijden. Dat zegt demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken volgens RTL Nieuws. Twee Enschedese zussen kwamen onlangs in het nieuws toen ze te horen kregen dat ze moesten vertrekken na het overlijden van hun moeder.

Het verhaal van de Enschedese zussen Fabiënne en Valerie Valk (destijds 18 en 19 jaar oud) kwam landelijk in het nieuws. Ze woonden samen in het huis nadat hun moeder was overleden. Omdat ze nog geen 23 jaar waren en geen huursubsidie mochten ontvangen, moeten ze van woningstichting Ons Huis de woning uit.

In gesprek met verhuurders

Reden voor VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis om een motie in te dienen, waarin hij vroeg om hier anders mee te om te gaan. De hele Tweede Kamer steunde de motie. Demissionair minister Ollongren is toen met de verhuurders gaan praten om dit te regelen, schrijft RTL Nieuws.

De minister wil dat verhuurders meer maatwerk bieden, om te voorkomen dat kinderen zonder woning komen te zitten. Het duurt nog even voor het in een wet is vastgelegd, maar de minister heeft al een gedragscode afgesproken met particuliere verhuurders en koepelorganisatie Aedes (waaronder woningcorporaties vallen die samen 2,4 miljoen huurwoningen beheren).

Fabiënne en Valerie mochten uiteindelijk toch in hun woning blijven, al ging daar het nodige aan vooraf. Zo werd onder meer het pand van woningbouwvereniging Ons Huis beklad en twee auto's in brand gestoken. Aanleiding was vermoedelijk de zaak van de zusjes.