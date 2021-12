Tientallen elektrische bussen van Keolis aan de kant, ziekteverzuim onder chauffeurs 'extreem hoog'

De elektrische bussen van de Chinese bouwer BYD, blijken nog een weinig gelukkige aankoop. Ze rijden - áls ze dat tenminste doen - op stroom, maar kosten bovenal een hoop energie. Van chauffeurs en anders personeel van Keolis, monteurs en de reiziger.

Meerderde Keolis-medewerkers zeggen tegen RTV Oost dat er nog steeds problemen zijn met de verwarming (die het niet doet), dat het tocht in de bussen, dat stuurkolommen loszitten, de deuren met storingen kampen en dat er zwart fijnstof de bus in waait.

'Ook andere oorzaken'

Een woordvoerder van Keolis bevestigt de problemen, maar zegt dat er ook bussen stilstaan met een andere oorzaak. "Er is ook sprake van regulier onderhoud, schade aan bussen en de schoonmaak van de twintig bussen waarin een poederblusser is leeggespoten", schrijft woordvoerder Lotte Hendriksen in een reactie. Ze wijst erop dat de problemen aan de bussen onder verantwoordelijkheid vallen van BYD.

Elektrische bus of niet, het is volgens Keolis sowieso 'niet realistisch' om géén lijst met onderhoudswerk te hebben. "Er staan altijd bussen aan de kant", stelt Hendriksen. "Dagelijks worden er op meerdere bussen structurele verbeteringen doorgevoerd, zoals aan het stuur en dashboard, en het inbouwen van extra verwarmingskachels."

Het doet pijn om te zien hoe ons bedrijf naar de kloten wordt geholpen. anonieme medewerker van Keolis

Sinds de ingebruikname eind 2020 vielen als gevolg van technische problemen, al vele honderden ritten uit. De bussen zouden in een speciale reparatiestraat een voor een worden gemaakt, waarna de problemen verholpen moesten zijn. Maar niets van dat al: "Alle problemen uit het begin zijn er nog steeds, en misschien wel meer", zegt een vrouwelijke buschauffeur. "En ieder probleem dat wordt 'opgelost', vormt weer een nieuw probleem."

Bus stil op snelweg

Deze zomer bleek ook dat de bussen opeens (bijna) stil kunnen vallen. Dat gebeurde onder meer een aantal keer op de snelweg, en daarom mogen ze daar al enige tijd niet meer rijden als er geen vluchtstrook is (zoals in de spits). De oplossing voor dat probleem leek gevonden, maar het uitvallen komt nog steeds voor, zeggen chauffeurs.

Chauffeurs en ook ander personeel, zijn het inmiddels goed zat. "Ik zit al 25 jaar in het openbaar vervoer en altijd met heel veel plezier, maar de lol is er echt helemaal af", zegt er een. "Als je eens weet hoeveel ritten er per dag vervallen. Gigantisch veel. Passagiers staan echt te verkleumen bij de haltes, omdat er weer geen bus komt. En als-ie komt, is het een bus die ijskoud is van binnen."

De bus van Deventer naar Zwolle via Olst (Foto: Wouter de Wilde / WDW Foto's)

'Fysieke klachten door busproblemen'

Een andere chauffeur zegt: "De hoop is dat iemand bij de provincie een beslissing neemt: dat deze bussen het niet waard zijn om ook nog maar één euro in te steken. Maar bovenal: om de chauffeurs dit niet langer aan te doen. Het is genoeg, meer dan genoeg."

Het ziekteverzuim op sommige locaties is tussen de twintig en 25 procent Dirk Groenveld, voorzitter ondernemingsraad

"Het doet pijn om te zien hoe ons bedrijf naar de kloten wordt geholpen", zegt een Keolis-medewerker. "Iedereen doet zijn stinkende best, maar dit is zulk slecht materieel. Er vallen er zo ontzettend veel uit. En het moet nog veertien jaar mee."

De Ondernemingsraad (OR) van Keolis IJssel-Vecht herkent de signalen. "De mensen zijn het zat. Er zijn collega's die als gevolg van de problemen bij de bussen, met lichamelijke klachten thuis zitten. Dat kan echt niet", zegt Dirk Groenveld, voorzitter van de OR.

Een van de chauffeurs zegt: "Er gaat geen dag voorbij dat er een bus is die niets mankeert. Door het trekken en trillen van het stuur, heb ik bovendien lichamelijke klachten. Deze (vorige, red.) week had ik tweemaal een bus waarbij ineens de voorste deur niet meer open wilde. Vorige week kwamen weer veel bussen binnen zonder voldoende batterijpercentage om een rit uit te rijden. Er is veel, zeer veel rituitval, en passagiers spreken ons erop aan op het station. Het plezier in mijn werk is weg en dat is bij heel veel collega’s steeds meer het geval."

Groeneveld ziet net als de chauffeurs, dat het ziekteverzuim op meerdere vestigingen torenhoog is. "In Dedemsvaart is dat tussen de twintig en 25 procent, in Apeldoorn gaat het ook die kant op. Een percentage van rond de negen procent is overigens in het OV redelijk normaal, maar dit is echt extreem hoog."

Volgens Keolis ligt het ziekteverzuim bij Keolis inderdaad hoger dan normaal, rond de zestien à zeventien procent. "En dat verschilt inderdaad per vestiging", zegt woordvoerder Lotte Hendriksen. "We mogen van de wet niet vragen welke klachten mensen hebben, dus dat weten we niet. Wat we wel weten is dat het gelijk opgaat met de landelijke trend, en met corona."