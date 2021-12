Stoere foto maken op politieauto loopt slecht af in Enschede

Je moet wat over hebben voor een stoere foto. Een man betaalde zaterdag de hoofdprijs, toen hij zich liet fotograferen op een politieauto in Enschede.

Daar staat 'ie, halverwege de Van Lochemstraat. Een politieauto zónder agenten of omstanders in de buurt. Doen of niet? Doen, besluit de man, die een paar seconden later op de motorkap van de Volkswagen staat.

Hij hurkt op het gladde oppervlak en steekt twee middelvingers op. Z'n gezicht zien we helaas niet, maar als 'ie net zo shinet als zijn schoenen zit het wel goed.

Bewijsmateriaal op motorkap

Even later lopen twee nietsvermoedende agenten terug naar hun wagen. Het fotomodel is al gevlucht, maar weet niet dat een omstander hem heeft gezien. Agenten vragen camerabeelden op en inspecteren het bewijsmateriaal op de motorkap: twee zwarte schoenafdrukken. De klopjacht kan beginnen.

De man is inmiddels al een paar straten verderop, met een stoere foto in z'n heuptas en een glimlach op 't gezicht. Maar er komt nog een verrassing aan. Want daar, in de verte, doemt een politieauto op. Twee zwarte schoenafdrukken lachen hem tegemoet.

Reparatiekosten

Slecht nieuws voor de man: de motorkap is kapot en hij moet waarschijnlijk de reparatiekosten betalen. Binnenkort heeft hij een afspraak bij de rechter, die bepaalt wat zijn straf precies wordt. Niet het einde dat hij gehoopt had. Gelukkig heeft hij de foto nog.

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.