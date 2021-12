Jorrit-Jan Eijbersen (46) officieel beëdigd als burgemeester van Hellendoorn

Eijbersen neemt het stokje over van Anneke Raven, die vorige week na een ambtsperiode van ruim tien jaar met pensioen ging. Raven koos ervoor om voor het einde van het jaar te stoppen, zodat de nieuwe burgemeester zich kan voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Bij haar afscheid werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Warme burgervader

Eijbersen is lid van de VVD en was vanaf 2019 wethouder in de gemeente Gooise Meren in Noord-Holland. Daarvoor was hij wethouder en locoburgemeester in de gemeente Bunnik, in de buurt van Utrecht. In die laatste gemeente woont Eijbersen samen met zijn partner en drie kinderen.

De raad vindt dat met Eijbersen de beste burgemeester voor Hellendoorn is gevonden: een stevige en betrokken voorzitter voor raad en college, een warme en hartelijke burgervader, en een enthousiast en ondernemend boegbeeld van de gemeente. Naast de beëdiging zou de nieuwe burgemeester vandaag ook worden verwelkomd met zijn gezin in de gemeente, maar dit ging vanwege de coronamaatregelen niet door.