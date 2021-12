Eigen huis in Overijssel? Dit ga jij volgend jaar betalen aan lokale lasten in jouw gemeente

Gemeentelijke belastingen stijgen in de provincie (Foto: Getty Images)

Heb jij een eigen huis? Dan moet je volgend jaar waarschijnlijk iets dieper in de buidel tasten voor de gemeentelijke belastingen. Vooral in de gemeente Twenterand ben je meer kwijt aan onroerendezaakbelasting (ozb), riool- en afvalstoffenheffing. Waar je dit jaar gemiddeld iets meer dan 860 euro betaalde aan woonlasten, is dat volgend jaar ruim 910 euro. In Steenwijkerland ben je volgend jaar juist een stuk goedkoper uit.

Dat de gemeentelijke belastingen volgend jaar hoger liggen, is in lijn met de landelijke trend. Huiseigenaren betalen volgend jaar landelijk gezien gemiddeld 850 euro aan woonlasten, dat is ruim twee procent hoger dan dit jaar. Het zijn cijfers uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis, die een steekproef hield onder 106 gemeenten.

Stijging totale woonlasten

Huiseigenaren gaan relatief gezien dus flink meer betalen in Twenterand (6 procent), maar ook in Losser stijgen de gemeentelijke belastingen volgend jaar hard (4.30 procent). De gemeente staat daarmee op een tweede plek. Gemiddeld betaalt een huiseigenaar in de gemeente Losser dit jaar zo'n 857 euro aan woonlasten en volgend jaar 913 euro.

Zoek hieronder jouw gemeente op.

Almelo sluit de top drie af met een stijging van ruim 878 euro naar bijna 900 euro, dat is gelijk aan 2.30 procent. Steenwijkerland gaat juist tegen de landelijke trend in en heft volgend jaar minder gemeentelijke belastingen. Huiseigenaren zijn daar volgend jaar bijna 2.50 procent minder kwijt aan woonlasten dan dit jaar. Ook huiseigenaren in Ommen (-2.30 procent) en Haaksbergen (-0.70 procent) zijn minder kwijt aan ozb, riool- en afvalstoffenheffing.

Absoluut gezien ben je in Haaksbergen het duurste uit: daar betaal je volgend jaar zo'n 952 euro aan woonlasten.

Verschil aparte belastingen

De totale woonlasten zijn dus opgebouwd uit de ozb, riool- en afvalstofheffing. Vooral de onroerendezaakbelasting stijgt hard in Twenterand. Afgelopen jaar was je als huiseigenaar zo'n 385 euro aan ozb kwijt en dat stijgt volgend jaar naar bijna 426 euro. Een stijging van ruim tien procent.

In Rijssen-Holten stijgt de afvalstoffenheffing relatief gezien het hardst van de provincie, van 186 euro dit jaar naar 213 euro volgend jaar. Ondanks de stijging is de gemiddelde hoogte van de afvalstoffenheffing in deze gemeente nog het laagste van de provincie. Wat betreft rioolheffing staat Losser bovenaan met een stijging van bijna 11 procent. .