Boosterprik halen in stadion De Grolsch Veste? Vanaf maandag kan dat

Mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie kunnen vanaf 27 december terecht in stadion De Grolsch Veste in Enschede. De GGD gaat daar vanaf maandag 2600 boosterprikken per dag zetten. Het gaat alleen om prikken waar vooraf een afspraak voor is gemaakt.

De GGD Twente heeft de opdracht om voor half januari ruim 300.000 mensen in de regio een boosterprik te geven. Om dat te redden, is het alle hens aan dek. "Met nieuwe medewerkers, onze eigen medewerkers binnen de GGD en met hulp van huisartsen, Defensie, het Rode Kruis en zorginstellingen, zetten we alles op alles om deze opdracht te realiseren", aldus GGD Twente, dat ook zorgopleidingen benadert voor de inzet van studenten.

Alleen boosterprik

De opening van de boosterlocatie De Grolsch Veste is onderdeel van de boosterversnelling en is ook alleen maar open voor boosterprikken. Mensen die zich voor de eerste of tweede keer willen laten vaccineren kunnen terecht bij de andere drie bestaande vaccinatielocaties. Daar worden naast de gewone vaccinaties ook boosterprikken gezet. Wie aan de beurt is voor een booster moet, bij voorkeur online, een afspraak maken.

Om te kunnen versnellen prikt GGD Twente ook in de avonduren en tijdens feestdagen. Naast Enschede zijn er vaccinatielocaties in Nijverdal en Almelo.

De Rijksoverheid bepaalt wie wanneer aan de beurt is. Mensen die van het RIVM een uitnodiging voor de boostervaccinatie krijgen, kunnen zelf kiezen bij welke locatie zij de afspraak maken. Wie een oproep heeft gekregen kan een afspraak maken via de website: coronavaccinatie.nl. Dat kan ook buiten de eigen GGD-regio. Om de priksnelheid te bevorderen vraagt de GGD makkelijk zittende kleding aan te trekken.

Let op adres

Omdat de boostervaccinatie in Enschede in zowel De Grolsch Veste als bij de naastgelegen locatie aan het Colosseum in Go Planet wordt gezet, is het belangrijk dat mensen goed kijken bij welke locatie ze moeten zijn. Beide locaties liggen aan het Colosseum.

GGD heeft voor De Grolsch Veste gekozen, mede omdat die locatie goed bereikbaar is met de auto, maar ook met het openbaar vervoer. De locatie is voor ongeveer zes weken geopend. Tijdens wedstrijden wordt er niet geprikt in het stadion. De actuele openingstijden van alle priklocaties zijn te vinden op de website van GGD Twente.