Nep-bankmedewerkers blijven actief in de provincie, ouderen voor duizenden euro's gedupeerd

Landelijke cijfers over heel 2021 zijn er nog niet, maar de politie en de banken houden er rekening mee dat de teller dit jaar weer hoger eindigt dan vorig jaar als het om bankmedewerkerfraude gaat. En de cijfers logen er in 2020 ook al niet om: 39,5 miljoen euro schade. De eerste helft van dit jaar was er al voor 22,5 miljoen euro schade.

Vertrouwen kwijt

Het zijn de grote getallen, waar in het klein drama's achter schuil gaan. Ouderen raken soms al hun spaargeld kwijt aan deze gewetenloze criminelen. Er zijn gevallen bekend van mensen op leeftijd die door toedoen van deze nep-bankmedewerkers in de schulden komen.

In Overijssel dit jaar al 475 aangiftes van oplichting bankmedewerkerfraude (Foto: Foto uit reconstructie in Opsporing Verzocht/ Onder de Loep)

Schade die per geval wel kan oplopen tot tienduizenden euro's, veel rompslomp en misschien nog wel het meest trieste: slachtoffers raken hun vertrouwen volledig kwijt.

Wat is er tegen te doen?

De criminelen gaan geraffineerd te werk en weten heel goed je vertrouwen te winnen. Maar er zijn een paar basisregels: kluisrekeningen of veilige rekeningen bestaan niet. Een bank kan zelf rekeningen blokkeren als er sprake is van fraude. Bankpassen worden ook nooit opgehaald! Als je zo'n telefoontje krijgt en je vertrouwt het niet verbreek dan de verbinding en bel zelf met het nummer dat jij van de bank hebt naar de bank om na te gaan of je net door iemand van de bank bent gebeld.

Neem er even de tijd voor samen met een ouderen in je omgeving hoe je je kan wapenen tegen deze vorm van criminaliteit. De Nederlandse verenging van banken (NVB) geeft op de website Veilig bankieren tips en ook de politie geeft informatie op haar website.

Verdachten in beeld

De politie werkt samen met telecombedrijven en de banksector om achter de netwerken van de criminelen te komen en hun werkwijze in kaart te brengen. Dat heeft gelukkig al tot een aantal aanhoudingen geleid. Help mee dat aantal te vergroten en bel meteen als je iets weet over deze verdachten:

Herken je een van deze mensen? Geef het aan de politie door en noem daarbij het nummer van de verdachte (NN1 of NN2 enz.)

Bel de politie met tips op 0800 – 6070.

Anoniem bellen kan via 0800 – 7000.

Digitaal melden bij de politie kan hier

en bij M via deze link