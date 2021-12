VIDEO | Snelkraak Rijssen mislukt, inbrekers krijgen tas met schoenen om de oren geslingerd

Rond kwart over vier in de nacht komt er een nieuwer type VW Golf met grote donkere sportvelgen en een led-strip tussen de koplampen aangereden in de uitgestorven Haarstraat. De auto heeft kentekenplaten aan de bumper hangen die een goed kwartier daarvoor zijn gestolen van een auto aan de Postelstraat, 21 kilometer verderop in Laren (Gld).

VW Golf

De golf is pal voor een exclusieve herenmodezaak geparkeerd en er stappen drie gemaskerde mannen uit, die uit de laadruimte gereedschap en grote tassen pakken. De bestuurder stapt even uit. Die draagt als enige alleen maar een mondkapje en een petje, misschien dat iemand hem herkent? De bestuurder zet de auto klaar om te vertrekken en hij moet eerder gas geven dan verwacht...

Nieuwer type VW Golf met sportvelgen en opvallende ledstrip tussen koplampen kan spoor naar daders zijn (Foto: Onder de Loep)

Eén van de drie anderen heeft dan al met een moker de winkelruit ingeslagen waarna de ze op een metalen rolhek stuiten. Ze proberen dat hek met een krik te forceren, maar dan gaat het alarm af. Tijdens het flitsen van de zwaailamp en het gillen van de sirene kiezen de drie ervoor om de aftocht te blazen, maar dat loopt net iets ander dan ze denken!

Zak schoenen om de oren

De eigenaar die boven de winkel woont, is namelijk wakker geworden van het alarm. Nog slaapdronken (het is zo rond 04.15 uur) pakt die wat er maar voor handen is en smijt dat de vertrekkende inbrekers achterna. Het is een zak met schoenen, die pal naast de VW op de grond terechtkomt. Dan gaat de VW weg.

Eigenaar winkel smijt vluchtende inbrekers tas met schoenen na (Foto: Onder de Loep)

De politie treft de volgende dag in Wilp de gestolen kentekenplaten en kleding van de inbrekers aan. De VW Golf met de opvallende led-strip tussen de koplampen is na de mislukte snelkraak via de A1 naar de A50 richting Arnhem gereden en voor het laatst ter hoogte van de afslag Loenen gezien.

Kijk de video en tip de politie als je meer weet:

Vragen

Wie weet wie deze vier mannen zijn? Mogelijk in combinatie met die Volkswagen Golf en de achtergebleven spullen?

Wie heeft meer informatie over deze snelkraak?

Wie heeft er iets opvallends gezien diezelfde nacht op de Postelstraat toen de kentekenplaten werden gestolen?

Wie kan er meer vertellen over de gebruikte vluchtauto?

Wie kan er meer vertellen over de spullen die zijn achtergelaten?

Tips

Bel de politie met tips op 0800 – 6070.

Anoniem bellen kan via 0800 – 7000.

Digitaal melden bij de politie kan hier

en bij M via http://www.meldmisdaadanoniem.nl

zaaknummer: 2021481442