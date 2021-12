Politie zoekt getuigen en camerabeelden supermarktoverval Dedemsvaart

Wie weet meer over de overval op de Lidl op vrijdagavond 10 december in Dedemsvaart? De politie is nog volop bezig met het onderzoek en wil graag mensen spreken die iets hebben gezien of, nog beter, mensen die beelden hebben waarop de overvaller voorkomt.

De supermarkt aan de Langewijk wordt 's avond rond 20.10 uur kort na sluitingstijd overvallen Een gemaskerde man dringt het kantoortje van de Lidl binnen en bedreigt de twee medewerkers met een wapen. Hij gaat er met geld vandoor.

Meteen na de overval is een burgernetmelding uitgegaan. Er werd door een getuige gezien dat de verdachte over de Zuidwolderstraat wegvluchtte in de richting van het viaduct. Helaas werd de verdachte, ondanks de inzet van de speurhond en de politieheli, niet meer aangetroffen.

Tekst gaat verder onder de video

Signalement

Er is een signalement van de man:

ongeveer 25 tot 30 jaar oud

licht getinte huidskleur

ongeveer 185 centimeter lang

breed postuur

bovenzijde van de neus wat breder

zware stem

stoppelbaard

linkerbeen iets ‘slepend’

zwart trainingspak met capuchon over het hoofd, zwarte sportschoenen en handschoenen

mondkapje en zwarte sporttas

Vragen

Weet je meer over de overval of over de overvaller of heb je beelden? Heb je in de dagen voorafgaand aan de overval iets opvallends gezien rondom de supermarkt?

Bel de politie met tips op 0800 – 6070.

Anoniem bellen kan via 0800 – 7000.

Digitaal melden bij de politie kan hier

en bij M via http://www.meldmisdaadanoniem.nl

zaaknummer: 2021576255