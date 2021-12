Belangenvereniging weeskinderen gelooft niet in 'knuffeloffensief' minister: "Geen oplossing"

Kinderen die op straat terechtkomen als hun ouders overlijden: het is eerder regel dan uitzondering, zegt Jojanneke van den Bosch, directeur van belangenvereniging Weeswijzer. Ze heeft geen vertrouwen in de belofte van demissionair minister Kajsa Ollongren om weeskinderen beter te beschermen. "Dit is een knuffeloffensief zonder garanties."

RTL Nieuws tekende de belofte van de minister vanochtend op. Die komt er op neer dat ze wil voorkomen dat meerderjarige kinderen binnen twee maanden hun huurhuis uit moeten na het overlijden van hun ouders. Aanleiding is het verhaal van twee Enschedese zusjes, die op straat dreigden te belanden.

Voordat dit in een wet wordt vastgelegd, moet een gedragscode er voor zorgen dat woningcorporaties 'maatwerk' toepassen. "Dat is hun narratief", zegt Van den Bosch. "In de praktijk komt het hier op neer: weeskinderen krijgen nu een contract waarin staat dat ze twee jaar in de woning kunnen blijven. Daarna verliezen ze alle garanties en moeten ze vertrekken."

Met kerst op straat

"Ik maak het keer op keer mee", zegt Van den Bosch. "Zo is er nu een twintigjarig meisje in Almelo dat zojuist haar beide ouders is verloren. De woningcorporatie zegt: of je tekent voor 22 december dit contract, of je staat met kerst op straat."

"Hiermee wordt de uitzettingstermijn alleen verplaatst: van twee maanden, naar twee jaar", zegt de directeur. "De corporaties willen het liefst dat weeskinderen vertrekken, zodat ze gezinnen in gezinswoningen kunnen plaatsen. Deze gedragscode biedt geen garanties en houdt geen rekening met de belangen van het kind."

Eerst verliezen ze hun ouders, daarna volgen dreigende brieven Jojanneke van den Bosch, directeur Weeswijzer

De directeur van Weeswijzer was onderdeel van de expertgroep die door de minister in het leven was geroepen. "Ik was de enige van de 13 deelnemers die opkwam voor weeskinderen. Verder waren er bijna alleen maar woningcorporaties."

Beeldvorming

Van den Bosch is uit de groep gestapt, omdat ze het idee kreeg dat alleen naar het bedrijfsbelang werd gekeken. "Hun inzet was: we willen snel uitzetten. Het enige probleem was de beeldvorming als een verhaal over uitgezette weeskinderen in het nieuws komt. Dan wilden ze 'de neuzen dezelfde kant op hebben'."

De directeur heeft veel contact met jongvolwassenen die net wees zijn geworden. "Mensen gaan kapot door dit beleid. Het is gestapeld trauma; éérst verliezen ze hun ouders, daarna volgen dreigende juridische brieven waarin over woonfraude wordt gesproken. Ze worden opeens geconfronteerd met deadlines: 'je moet binnen 14 dagen weg'."

Wetsvoorstel Koerhuis

Hoewel de minister beloofd heeft een wet in te voeren die voorkomt dat weeskinderen snel worden uitgezet, heeft Van den Bosch ook daar vooralsnog geen vertrouwen in. "Dat zijn geen garanties." De oplossing schuilt volgens haar in het wetsvoorstel waaraan VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis nu werkt. Al is het nog maar de vraag of die wordt aangenomen en wanneer.