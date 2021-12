Ziekenhuis Isala Zwolle sluit zich aan bij Vaccinatie Twijfel Telefoon

Medisch specialisten en verpleegkundigen van ziekenhuis Isala Zwolle gaan mensen te woord staan die bellen naar de Vaccinatie Twijfel Telefoon. Het initiatief, opgericht door het Erasmus MC in Rotterdam, is bedoeld voor iedereen die twijfels of vragen heeft over het nemen van een coronavaccin. Zwolle is het vijfde ziekenhuis dat zich hierbij aansluit.

Vanaf 13 december heeft de Twijfeltelefoon een landelijk nummer gekregen, omdat de behoefte aan een informatielijn groot was. Internist en initiatiefnemer Robin Peeters was onder de indruk van het enorm aantal belletjes dat hij kreeg, meldt de NOS. In de twee ochtenden per week dat het nummer bereikbaar was, kregen de callcentermedewerkers tussen de 600 en 700 telefoontjes per ochtend.

'Eigen afweging'

Al snel schoten de universitaire ziekenhuizen van Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Maastricht, en de huisartsen uit die regio's te hulp. En nu sluit ziekenhuis Isala zich daar ook bij aan. Arts-microbioloog Sylvia Debast van het Zwolse ziekenhuis is blij met het initiatief. "Het is belangrijk dat iedereen zijn eigen afweging kan maken over het nemen van de coronavaccinatie. Ik ben blij dat wij als ziekenhuizen hierin een rol kunnen spelen met betrouwbare medische informatie."

Ook internist Jolande Bouwhuis begrijpt dat mensen vragen hebben over het vaccin. "Ik spreek vaak patiënten met onderliggende aandoeningen die vragen hebben over de werking van het coronavaccin. Er zijn vast meer mensen die vragen hebben, en dat snap ik. Fijn dat de Twijfeltelefoon er voor hen is."

De Twijfeltelefoon is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 08.30 uur en 16.30 uur via 088-7555777. Niemand wordt aan het eind van een gesprek gevraagd om zich te laten vaccineren.