Geen bewijs voor verkrachting echtgenote, Nijverdaller vrijgesproken

Een 47-jarige inwoner van Nijverdal is vrijgesproken van verkrachting binnen het huwelijk. Zijn ex-vrouw deed eerder dit jaar aangifte bij de politie. Ze vertelde dat haar echtgenoot haar vlak voor de scheiding in juni 2017 meermaals verkracht had.

Tegen de man was twee weken geleden nog 2,5 jaar cel geëist.

Bij kinderen op kamer

Het stel lag in die periode in scheiding en de vrouw sliep op een matras in de kamer van de beide kinderen. Volgens haar werd ze daar, in aanwezigheid van de kinderen, door de 47-jarige verkracht. "Ik ben met je getrouwd dus ik heb het recht", zou de man indertijd gezegd hebben volgens de vrouw.

De vrouw deed pas dit jaar aangifte, nadat haar ex veroordeeld was omdat hij haar na de scheiding stalkte. Hij kreeg daar een deels voorwaardelijke taakstraf voor. De Nijverdaller ontkende en zei tijdens zijn rechtszaak dat de vrouw er op uit was om hem financieel uit te kleden. "Er is niets gebeurd, ze heeft alles verzonnen", zei hij tegen de rechters in Almelo.

Te smalle basis

Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs om de man te veroordelen. De enige verklaring tegen de man komt van zijn ex en dat is een te smalle basis om te veroordelen.