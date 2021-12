Ondernemers gedwongen tot creatieve verkoopmanieren: "We proberen het beste ervan te maken"

Ook Anja de Vries mag geen klanten ontvangen in haar bloemenwinkel in het winkelcentrum van Stadshagen in Zwolle. “Maar we mogen wel buiten verkopen, op het trottoir”, vertelt De Vries. “Op deze manier probeer ik toch maar mijn kerstvoorraad er door te krijgen en wat omzet te genereren.”

Bloemen belangrijk voor welzijn

Collega Hildert Inkelaar van bloemengalerie "t Kerkbrugje in het centrum van Zwolle vult aan; "Onze branchevereniging heeft het heel goed opgepakt en er bij de overheid voor gelobbyd dat we dit kunnen blijven doen, net als vorig jaar. We kunnen de mensen van alles voorzien. We zijn van mening dat bloemen en planten een essentieel product zijn voor welbevinden van de mensen. Voor iedereen die eenzaam is, noodgedwongen thuis zit en een oppepper nodig heeft in aanloop naar de feestdagen", zegt Inkelaar. "Het is een mooi product dat ons toch allemaal een beetje opfleurt ondanks alle nare en vervelende dingen die momenteel spelen. Dat wordt breed gedragen en daarom mogen we het op dit moment als ondernemers zo doen."

Scheve ogen van andere ondernemers zijn er gelukkig niet; "Daar merken we niks van. Niemand misgunt elkaar de handel. Maar ik vind het wel heel sneu dat andere collega's het niet mogen en noodgedwongen hun zaak dicht moeten houden, maar van het ons niet gunnen is totaal geen sprake." De bloemenman denkt dat hij op deze manier met de verkoop buiten en de online bestellingen de maand december wel goed door gaat komen.

Verkoop buiten loont

Ook andere ondernemers, zoals Bep de Groot van boekhandel Westerhof in Stadshagen, kijken wat mogelijk is en zijn weer creatief gaan verkopen. “We hebben een balie gemaakt in de deuropening”, legt ze uit. “Binnen hebben we alle boeken voor het raam gezet, zodat mensen vanaf buiten kunnen snuffelen.”

Over de omzet mag De Groot niet klagen, vindt ze zelf. “Wij hebben heel trouwe klanten. Dat merken we nu heel goed.” De Vries van de bloemenhandel in Stadsghagen is het daarmee eens. “Mensen zijn blij dat ze even langs kunnen komen om iets op te halen. Maar de omzet die we normaal draaien met kerst gaan we natuurlijk nooit halen.”