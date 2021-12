Het korte leven van in Lissabon omgebrachte Martine was één grote rollercoaster

Meisjes werden in toenmalig China - berucht om z'n éénkindpolitiek - vooral als een last gezien. Voornaamste reden waarom de kleine dreumes in een kartonnen doos voor het hek van een hotel wordt achtergelaten.

"In China werkte het zo dat er dan een bericht in de lokale krant verscheen", vertelt Ellis. "Met een oproep aan de biologische ouders om zich te melden."

Maar het resultaat laat zich eigenlijk al bij voorbaat voorspellen. "Er kwam niemand opdagen. Omdat er hoge straffen op stonden. En in China wilden ze destijds vooral jongens als kind. Bij een meisje moest je als ouder immers alleen maar een bruidsschat meebrengen...."

Adoptieouders

Het meisje wordt opgevangen in een weeshuis en krijgt de naam Yun Lin. Waarna ze op tweejarige leeftijd naar Nederland verhuist. Ellis en haar toenmalige echtgenoot wilden dolgraag kinderen en hadden zich via een organisatie ingeschreven als adoptieouder.

Op 2-jarige leeftijd kwam Martine naar Nederland (Foto: foto familie)



"Ik weet nog toen ik haar eerste foto's zag", blikt Ellis terug. "Kort geknipt haar, flaporen, een bol koppie. Het leek wel een jochie. Vanuit de organisatie kreeg ik de vraag of ik ermee akkoord ging. Uiteráárd. We hebben geen moment ook maar getwijfeld."

Op netvlies gebrand

Die eerste ontmoeting staat nog op het netvlies gebrand. Het piepkleine meisje in veel te grote kleding, waarin ze verzoop. En hoe ze spuugde naar iedereen van het mannelijk geslacht. "Heel bizar, geen idee waar dat vandaan kwam. Maar alle geadopteerde meisjes deden het. Misschien hadden ze nooit eerder een man gezien. En ze moest vanzelfsprekend Nederlands leren. Ze brabbelde alleen maar Chinees, waar voor ons geen touw aan vast was te knopen."

Maar kleine Yun Lin vindt razendsnel haar draai in Nederland. Intussen Martine genoemd. "Naar mijn opa en oom, beiden Martinus", vertelt Ellis. Op jeugdige leeftijd wordt ze katholiek gedoopt. "Al heeft ze altijd haar naam Yun Lin in haar paspoort gehouden. Je weet immers nooit hoe ze er later over zou denken."

Martine wende snel aan het leven in Nederland (Foto: familie Martine Schuring)

Martine koestert echter weinig warme gevoelens meer voor haar vaderland. Ze groeit op in Enschede-Zuid "Toen ze een jaar of zeven, acht was, stopte er een keer een bus met Chinezen in de wijk", vertelt Ellis. "Ze vroeg of ze mocht kijken of haar moeder erin zat. 'Tuurlijk mag je dat', antwoordde ik. Maar haar moeder zat er niet in. En daarmee was de zaak ook afgedaan voor haar. Al hield ze wel altijd een voorliefde voor Chinees eten. Rijst, bami, noedels. Maar gelukkig vind ik dat zelf ook lekker."

Stamppot met spekjes

Willem wilde echter ook weleens Hollandse pot. Stamppot liefst. "Martine was vooral dol op de spekjes. Die schoof ik dan naar de rand van mijn bord. Ze maakte er vaak een spelletje van. Riep dat er een vogel op het dak zat. Dan keek ik demonstratief naar buiten en als ik dan weer op mijn bord keek, waren de spekjes weg. Hadden we samen de grootste lol om. En zij kon wat extra eten goed gebruiken."

Speciaal onderwijs

Het enige waar Martine moeite mee heeft is leren. Uit testen blijkt dat ze minder begaafd is en haar hele jeugd doorloopt ze het speciaal onderwijs.

Martine gaat op een bepaald moment op zichzelf wonen. Alleen lukt haar dat niet zelfstandig, maar doet ze dat onder begeleiding van Aveleijn. "Ze kreeg ook een baantje. Als gastvrouw. Ze was echt een meisje-meisje. Altijd in de weer met haar uiterlijk. Vooral haar nagels. Daar wilde ze later haar beroep van maken. Nagelstyliste, een nagelstudio, zoiets moest het worden. Was een echte puber ook. Zette zich af tegen ons. En tegelijk was ze enorm goedgelovig. Als je één keer je hand op haar schouder legde, beschouwde ze je meteen als vriend."

Internet-vriendje

In die tijd leert ze via Instagram een jongen kennen. "Ze kenden elkaar alleen nog maar via internet. Hadden elkaar nog niet eens ontmoet, toen ze al samen met hem de kerst bij ons wilde doorbrengen. Dat hielden we tegen en daar was ze boos over. Ze was dol op kerst. De sfeer, samen met de familie. Daar kon ze van genieten. Toen ze een paar dagen later alsnog met hem hier kwam, begon hij al na vijf minuten over haar salaris. En wat ze had gespaard. Dat wilde hij dan wel gaan beheren. Dat vonden we op z'n zachtst gezegd merkwaardig. Hadden totaal geen goed gevoel bij die jongen."

Martine Schuring (Foto: familie Martine Schuring)

En ze zijn er helemaal niet gerust op als Martine vertelt dat zij en haar vriend plannen hebben om te emigreren naar Portugal. "We hebben er alles aan gedaan om dat tegen te houden. Werkelijk alles. Hebben een advocaat in de arm genomen. Zijn zelfs naar de rechter gestapt en die oordeelde dat Martine in de crisisopvang moest worden ondergebracht. Maar een medewerker van Aveleijn was het er niet mee eens. Vond dat Martine best op zichzelf kon gaan wonen."

Voordat ze het wisten, was Martine verdwenen. "Twee dagen voor haar vertrek, hebben we nog contact met haar gehad. Maar hij hield haar bij ons weg. En voor we het wisten, zat ze al in Portugal. We hebben nooit fatsoenlijk afscheid van haar kunnen nemen."

Geen contact meer

De eerste vijf maanden hadden ze geen enkel contact met haar. "Terwijl ze normaal gesproken zo aan ons hing. Ze had in die tijd sporadisch wat contact met een nichtje en achternichtje. Maar dan was tijdens het beeldbellen haar gezicht slechts half in beeld. Later kwamen we er achter dat ze regelmatig onder de blauwe plekken zat. En haar vriendje instrueerde haar duidelijk wat ze wel en niet daarover mocht zeggen. Deed ze dat niet, kon ze weer op klappen rekenen, maakte hij haar duidelijk."

In augustus dit jaar gaat het gruwelijk mis. "Ze werkten beiden in een callcenter en woonden vooral in hostels. Maar vaak werden ze na een paar maanden uit hun kamer gezet. Vanwege lawaaioverlast. Mishandeling gaat nu eenmaal vaak gepaard met de nodige herrie."

In augustus 2021 werd Martine vermoord tijdens een ruzie met haar vriend (Foto: screenshot CM Jornal )

Als de twee op een gegeven moment opnieuw op straat belanden, is het haar vriendje die op een avond alarm slaat. Agenten treffen de jongeman op straat aan met bloed besmeurde knokkels. Ooggetuigen zeggen te hebben gezien hoe hij even daarvoor veelvuldig insloeg en -schopte op het frêle meisje. Martine wordt overgebracht naar het ziekenhuis, maar ze bezwijkt de volgende dag alsnog aan haar verwondingen.

De ouders moeten het vernemen vanuit de media. Pas enkele dagen later. "We werden gebeld door de moeder van een vriendinnetje van Martine. 'Weten jullie het al?' Waarop haar man de telefoon overnam. Of ik zat. Je dochter is vermoord door haar vriend. Dat was een klap."

Indrukwekkende uitvaart

Het duurde drie weken voordat haar lichaam terug was in Nederland. "Onder meer omdat er wat fout was gegaan bij de registratie van haar naam. Gelukkig hadden we meteen gevraagd haar lichaam te balsemen. Zodoende konden we haar nog terugzien voordat het deksel definitief op de kist ging. Het was op Martines 21ste verjaardag dat haar vrienden en vriendinnen roze en witte ballonnen voor haar op lieten. Roze was echt haar kleur. Twee dagen later was de uitvaart. Die was enorm indrukwekkend. Met hele mooie liedjes ook. 'Roller Coaster' van Danny Vera, omdat haar leven een ware rollercoaster was. 'Door de wind' van Miss Montreal en 'What's Up' van Four Non Blondes. Dat zongen we altijd als we woorden hadden gehad en het hadden bijgelegd. Dan schreeuwden we het samen uit. Lekker vals. Dat was echt óns liedje."

Tijdens het afscheid van Martine werden roze en witte ballonnen de lucht in gelaten in een park in Enschede (Foto: familie Martine Schuring)

Ellis en Willem hebben inmiddels een gesprek gehad met zorginstelling Aveleijn. Ellis: "Excuses hebben ze niet echt aangeboden. Ze gaan deze hele zaak nu intern bekijken. Daarmee is de kous voor ons af. Dat vinden we het allerbelangrijkste. We hoeven ook geen smartengeld ofzo. Het gaat ons er vooral om dat ze hier lering uit trekken. Zodat zoiets niet nog eens kan gebeuren."

Strafproces

Intussen zit Martines vriend vast in Lissabon, in afwachting van het strafproces. "We weten nog niet of we de rechtszaak gaan bijwonen. Intussen hebben we wel heel veel terug kunnen vinden op het mobieltje van Martine. Onder meer berichten hoe ze door hem werd mishandeld. We hebben ontdekt dat dat al in Enschede gebeurde. Die informatie gaan we nog overdragen aan de Portugese justitie."

Kerst vieren

Dezer dagen vieren ze kerst. In een hoek van de kamer staat een mega-kerstdorp. Door Willem en Ellis gebouwd en ieder jaar aangevuld met nieuwe beelden. Met oog vooral ook voor detail. Een watermolen en - de laatste aanwinst - een groepje carbidschutters, folklore op het platteland.

Martine Schuring (Foto: familie Martine Schuring)

"Ja, mooi hè", lacht Willem trots. Ellis: "Niet dat kerstdorp, daar had ze niet zoveel mee. Maar als de kerstboom werd opgezet, was Martine erbij. Dat deden we altijd samen. We hebben het er nog wel even over gehad, maar hebben eigenlijk geen seconde getwijfeld of we de kerstspulletjes dit jaar voor de dag zouden halen. Al hebben we er nu een hele week over gedaan om de boel op te zetten. Waar we dat voorheen in twee dagen deden... Toen Martine vertrok naar Portugal hadden we al een slecht voorgevoel. Dat ze terug zou komen met een dikke buik, helemaal van het padje, onder de drugs. Maar niet tussen een paar plankjes."

Groot gemis

Het gemis is groot. Zeker tijdens dagen als deze die zo feestelijk hadden moeten zijn. Ellis: "Continue gaat het door mijn hoofd. Het was zo'n mooi lief klein meisje. Dan zie je die foto's en denk je: wat een schatje. En dan leeft ze gewoon niet meer. Je wordt geen opa en oma, je ziet geen kleinkinderen, ziet haar niet trouwen. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk. Ik heb een achtergrondfoto op telefoon. Misschien gek, maar iedere avond kijk ik ernaar en geef haar een kus: 'Welterusten schat'."