Wat doen ondernemers tijdens lockdown met voorraad kerstspullen?

Anneke van Dijk uit Genemuiden heeft maandagochtend niet bij de pakken neergezeten. Al tijdens eerdere lockdowns werd besloten dat bloemenzaken hun spullen buiten mochten verkopen. “Vanmorgen heb ik direct een kraam geregeld. Vandaag verkassen we alle kerstspullen van binnen naar buiten zodat we toch nog wat omzet kunnen draaien.”

Finaleweek

Normaal gesproken is de week voor de kerstdagen ‘de finaleweek’ voor Van Dijk. "We hebben daarvoor flink ingekocht, dus je gaat toch wat bedenken om alles te kunnen verkopen. We moeten nog wel wat reclame maken zodat mensen naar het centrum komen, maar in Genemuiden zijn de inwoners vaak erg betrokken bij de lokale ondernemers."

Geen kortingen

Dat ze vermoedelijk minder klanten over de vloer krijgt dan andere jaren, wil niet zeggen dat Van Dijk alles voor een habbekrats van de hand doet. "De lockdown kwam voor mij toch vrij onverwacht. Mensen die hier zaterdag iets hebben gekocht betaalden daar volle pond voor. Dan is het niet netjes om hetzelfde product een paar dagen later voor minder geld te verkopen."

Vertrouwen

Toch heeft ze er vertrouwen in dat ze de meeste kerstspulletjes wel kwijt raakt aan haar klanten. "Veel kerstmarkten zijn ook niet doorgegaan, dat is een geluk bij een ongeluk. En ik merk ook dat je gelijk aanloopt hebt, zodra de kraam weer in het centrum staat. Mensen vinden het toch leuk om iets voor een ander te kopen in aanloop naar het kerstfeest."