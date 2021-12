Opsteker voor geplaagd PEC: Clement keert terug in wedstrijdselectie

Een klein lichtpuntje in donkere dagen voor PEC Zwolle. Pelle Clement zit na vier maanden afwezigheid weer bij de wedstrijdselectie voor het duel met Vitesse. De hekkensluiter van de Eredivisie gaat dinsdagavond op bezoek in Arnhem.

Clement speelde zijn laatste minuten in augustus van dit jaar, toen de middenvelder tegen Willem II uitviel met een zware enkelblessure. "Clement zit weer bij de selectie morgen. Hij traint meer dan een week volledig met de groep mee en is ontzettend gretig om het team te helpen", zegt trainer Dick Schreuder. Een plek bij de eerste elf komt nog te vroeg voor Clement, die wel in kan vallen tegen Vitesse. Sai van Wermeskerken, Kenneth Paal, Daishawn Redan, Dean Huiberts en Sam Kersten zijn niet van de partij in GelreDome.

Sentiment

Voor Schreuder is het een wedstrijd met een bijzonder tintje. De trainer stond dit seizoen nog op de loonlijst bij Vitesse, waar hij de assistent was van hoofdtrainer Thomas Letsch. "Ik heb kort en goed in Arnhem gewerkt. Het is mooi om daar nu als hoofdtrainer terug te keren. Morgen gaat het alleen niet om het sentiment, maar om het resultaat. Daar ben ik, en de groep net zo, me volledig van bewust", aldus Schreuder.

De wedstrijd tussen Vitesse en PEC Zwolle vangt dinsdagavond aan om 18.45 uur en is te volgen via Radio Oost.