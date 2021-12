Zone.college en ROC van Twente gooien hoge ogen in Keuzegids mbo 2022

Middelbare school het Zone.college met vestigingen in Zwolle, Enschede en Almelo is door de landelijke Keuzegids mbo 2022 uitgeroepen tot een van de beste groene scholen in Nederland. De school staat in de gids op een tweede plek. Wat betreft de ROC's gooit het ROC van Twente hoge ogen met een tweede plek.

De Keuzegids, die vandaag is verschenen, geeft onafhankelijk advies en beoordeelt en vergelijkt de kwaliteit van mbo-opleidingen. Dat wordt gedaan aan de hand van een enquête, waarin studenten hun mening geven over hun studie op het gebied van inhoud, docenten, toetsing, sfeer en de voorbereiding op de loopbaan.

Beste scholen

Het ROC van Twente heeft vestigingen in Hengelo, Almelo en Enschede. De school mocht voor het derde jaar op een rij een podiumplek innemen. "Een score halen is één ding: vasthouden is minstens zo’n kwaliteit. En dat in een coronajaar, waarin alles anders was dan anders", reageert bestuursvoorzitter John van der Vegt enthousiast. De school haalde vooral hoge resultaten met opleidingen in voedsel en gastvrijheid, handel, en bouw en techniek.

Het Zone.college is de op twee na beste groene school van het land. De instelling scoort dit jaar zeven tiende punt hoger dan vorig jaar en is van de derde plek gestegen naar de tweede plek. Wat betreft de specialistische scholen scoort het Cibap in Zwolle hoog en ook hogeschool TiO in Hengelo doet het goed.

Beste opleidingen

Ook opleidingen zijn beoordeeld door de Keuzegids. In totaal kregen 384 mbo-opleidingen in heel het land het predicaat 'top opleiding'. De hoogst scorende opleiding uit Overijssel is de opleiding Verpleegkundige bij het Hoornbeeck College in Kampen. Daarna volgt de opleiding Accountmanager bij Hogeschool Tio in Hengelo en Allround laborant bij het Aventus in Deventer.