Oproep aan hobbyboeren: hok je kippen en eenden goed op

Hendriëtte Bouma is professioneel pluimveehoudster in Bergentheim en zit met haar bedrijf in de tien kilometer zone rond het bedrijf in Den Ham waar vrijdag vogelgriep werd vastgesteld. Voor een aantal van haar collega's breekt een onzekere en financieel zware tijd aan. Want het is nog onduidelijk hoe lang de beperkingen in het gebied gelden en wat de gevolgen zijn.

Hendriëtte Bouma is professioneel pluimveehoudster (Foto: RTV Oost\Chantal Everaardt)

"Wij mogen onze consumenteneieren nog laten ophalen en transporteren naar een zogeheten aangewezen pakstation, maar een collega wilde juist opstarten met nieuwe hennen en het kan zo maar zijn dat dit nu weken vertraging oploopt. Met alle financiële gevolgen van dien. Het komt nu steeds dichterbij, al weet je dat vogelgriep ieder jaar terugkomt met de trekvogels, nu zit je zelf met je bedrijf 'vast'. "

Onvoldoende bescherming

De inspectie van de NVWA, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, constateert net als de pluimveehouders zelf dat niet iedereen zich houdt aan de ophokplicht of afschermregels. En dat is zorgelijk vindt Bouma. "Op deze manier kan de mest van mogelijk besmette wilde vogels bij kippen of andere siervogels komen en dan is de kans op verspreiding van het virus groter."

Het is niet altijd onwil zeggen de pluimveehouders, het is ook onwetendheid bij veel mensen. Die denken dat de afschermplicht of ophokplicht voor hun paar bijzondere siervogels niet nodig is, maar dat is dus een vergissing.

Voorkom meer leed

Henk Bakker, de bijna-buurman van Bouma is akkerbouwer en houdt voor de hobby 25 kippen. Normaal gesproken lopen die buiten, maar sinds een paar maanden zitten de kippen noodgedwongen binnen. Hij begrijpt de zorgen en de oproep van zijn collega's.

"Ik heb nog een oude varkensstal, daar hebben we een binnenverblijf gemaakt. Je moet natuurlijk wel zorgen dat het risico niet groter wordt. Hier in de gemeente Hardenberg is veel akkerbouw, met nu voedsel voor de wilde ganzen die komen foerageren, die wilde vogels kunnen het vogelgriepvirus met zich meedragen. Wees dus alert en hou je aan de regels, want zo voorkom je veel leed ook bij professionele pluimveehouders."