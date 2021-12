"Paping blijft de icoon van de Elfstedentocht"

Reinier Paping finishte in 1963 als eerste in de Elfstedentocht. (Foto: ANP/Dick Coersen)

Met het overlijden van Reinier Paping (90) is de icoon van de Elftstedentocht heengegaan, zegt voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. "Reinier Paping is altijd de verbeelding geweest van de 'Tocht der Tochten' en zal dat ook altijd blijven. Daarnaast was hij een zeer aimabel mens."

Paping moet volgens Wieling een van de beste dagen van zijn leven hebben gekend toen hij op 18 januari 1963 "voor iedereen vooruit" als eerste over de finish kwam van de Elfstedentocht. "Een ongekende prestatie, bijna onmenselijk, als van de tienduizend deelnemers er maar zo'n honderd finishen en hij dat op zo'n fantastische manier heeft volbracht", zegt Wieling, die nog eraan herinnert dat Paping voor zijn prestatie werd uitgeroepen tot sportman van de eeuw.

Gezicht tocht der tochten

Met de lange periode zonder een Elftstedentocht tussen 1963 en 1985 werd Paping het gezicht van de Elfstedentocht. Wieling: "Dat is ook niet gestopt toen er weer een Elfstedentocht kwam in 1985. Dat blijft en verdwijnt niet met andere Elfstedentochten."

Oud-schaatser Reinier Paping uit Dedemsvaart overleed vandaag op 90-jarige leeftijd. Paping won op 18 januari 1963 de Elfstedentocht, onder loodzware omstandigheden. Gesproken werd van 'de Hel van 1963'. Bij de start was het achttien graden onder nul, met een ijskoude oostelijke wind. Paping finishte de tocht na 10 uur en 59 minuten in Leeuwarden, met 22 minuten voorsprong op zijn eerste achtervolger, Jan Uitham.

Grote legende

Henk Angenent, de winnaar van de Elfstedentocht in 1997, noemt de overleden Elfstedentochtwinnaar Reinier Paping "een icoon van de Nederlandse sport en een icoon als mens".

Voor Angenent als schaatser was Paping al een grote legende. "Ik was er nog niet eens in 1963 en was zeventien toen de Elfstedentocht van 1985 plaatsvond", zegt de 54-jarige Angenent. "Toen wisten alle schaatsers wel wie Reinier Paping was. Als marathonschaatsers hoefden wij de achternamen echt niet te noemen. Reinier en Evert (Van Benthem, winnaar van de Elfstedentochten van 1985 en 1986) was genoeg."

Naar Canada

Angenent reisde voor het tv-programma Andere Tijden enkele jaren geleden samen met Paping naar Canada, om daar Van Benthem te bezoeken. "De toen al bijna 90-jarige Paping redde zich daar in Canada met handen en voeten en bleef helemaal zichzelf", herinnert Angenent zich. "Ik denk dat hij en Evert en ik daarin ergens hetzelfde zijn. We hebben iets unieks gepresteerd, maar schreeuwen dat niet van de daken. De Elfstedentocht is al een mythische sportwedstrijd, maar de barre tocht van '63 was bijna onmenselijk."