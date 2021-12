Winst Go Ahead en PEC Zwolle zou historisch zijn, FC Utrecht uit is lastig voor FC Twente

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de Overijsselse clubs op een rij.

Vitesse – PEC Zwolle

Laatste met zes punten uit zeventien duels. Dat is de dramatische positie van PEC Zwolle na de eerste competitiehelft. En dan te bedenken dat vier punten het laagterecord is in 65 jaar eredivisievoetbal.

In 1962 speelde PEC voor het eerst bij Vitesse en en mei van dit jaar voor de 24ste en laatste keer. Van al die duels in Arnhem wonnen de Zwollenaren er welgeteld één. Dat was in september 1975 toen Cees van Sloten en Jan Verheijen PEC na rust naar de 0-2 zege in het eerstedivisieduel schoten.

Dat PEC de eerste uitzege van dit seizoen gaat halen bij Vitesse lijkt dan ook een onmogelijke opgave. Vitesse staat vijfde en verloor de laatste vier wedstrijden niet.

Aftrap: dinsdag 18.45 uur

PEC Zwolle verloor eerder dit seizoen de thuiswedstrijd tegen Vitesse met 1-0 (Foto: Orange Pictures)

Heracles - Cambuur

Beide ploegen hebben een rijke historie tegen elkaar, maar dat is vooral in de lagere divisies. Van de 42 duels in Almelo waren er slechts drie op het hoogste niveau. De laatste keer dat beide ploegen tegenover stonden in Almelo (maart 2016) won Heracles met 3-1. Wout Weghorst, Robin Gosens en Ilias Bel Hassani bogen na rust een 0-1 achterstand om.

De drie ontmoetingen daarvoor (allemaal in 2014) leverden de Almeloërs geen enkele zege op. In december kwam Cambuur al na twintig minuten met tien man te staan na een rode kaart, maar met een man minder wonnen de Friezen het bekerduel toch ruim 0-3. Een paar maanden daarvoor bleek een rode kaart van Oussama Tannane het breekpunt. In de blessuretijd buitte Cambuur het overtal uit door de winnende te maken, 0-1.

Aftrap: woensdag 20.00 uur

Mark-Jan Fledderus in duel met Sander van de Streek tijdens de vorige editie van Heracles-Cambuur in 2016 (Foto: ANP)

FC Utrecht – FC Twente

FC Twente gaat op bezoek bij de ploeg die als enige in de eredivisie thuis nog ongeslagen is. De Enschedeërs kunnen bogen op het feit dat ze nu al zes competitieduels achter elkaar zonder nederlaag zijn.

Winnen in de Galgenwaard is alweer een tijdje geleden voor FC Twente. De laatste zes duels werden allemaal gewonnen door FC Utrecht. Voor een Twente-zege in Utrecht moeten we terug naar de play-offs om Europees voetbal in 2013 toen Dusan Tadic en Nacer Chadli de Tukkers naar de 1-2 overwinning schoten.

De laatste eredivisiezege van FC Twente ging gepaard met supportersrellen en een staking. Tien jaar geleden stond het na ruim een uur spelen 0-5. De woede van de Utrecht-fans nam dermate grote vormen aan dat scheidsrechter Wiedemeijer de wedstrijd stillegde. Na die onderbreking werd het uiteindelijk 2-6. Willem Janssen, de huidige aanvoerder van FC Utrecht, scoorde twee keer namens Twente.

Aftrap: woensdag 21.00

De laatste zege van FC Twente in de Domstad dateert van 2011. Willem Janssen speelde toen nog bij de Tukkers (Foto: Orange Pictures)

PSV – Go Ahead Eagles

Er was een tijd dat Go Ahead regelmatig won bij PSV. Maar dat was nog voordat het achtervoegsel Eagles aan de clubnaam werd toegevoegd. In de jaren ’60 van de vorige eeuw lukte het Go Ahead om vier keer te winnen in Eindhoven.

De eerste zege in 1964 was een spectaculaire: 3-4 met drie goals van Wietse Veenstra. Vier jaar later tekende Oeki Hoekema voor de winnende Go Ahead-treffer (0-1) en dat was meteen de laatste zege voor de Deventer ploeg.

En het is inmiddels ook alweer veertig jaar geleden dat Go Ahead met een punt terugkwam uit Eindhoven. Jacques van der Pas tekende in 1981 voor de 1-1. Daarna volgden louter nederlagen zoals in de laatste ontmoeting in december 2016 toen het 1-0 werd door een goal van Siem de Jong.

13 oktober 1973 is nog altijd een zwarte dag in de rijke Go Ahead-historie. Op die dag werden de Eagles met 10-0 afgeschoten door PSV, de grootste nederlaag voor Go Ahead sinds de invoering van het betaalde voetbal. Willy van der Kuijlen was de grootste beul met vier goals.

Aftrap: donderdag 18.45 uur

