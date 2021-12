Donkere wolken boven geitenhouderij Mastenbroek

De omschakeling van een kalverhouderij naar een geitenhouderij komt een boer uit Mastenbroek mogelijk duur te staan. De Zwolse rechtbank oordeelde vorig jaar dat de omschakeling in strijd is met de ‘geitenstop’ die de provincie Overijssel in 2019 invoerde. Dat gebeurde na onderzoek van het RIVM waarin een verband werd aangetroffen tussen geitenhouderijen en longontstekingen bij omwonenden.

De geitenhouder probeert nu zijn bedrijf te redden met een hoger beroep dat diende bij de Raad van State. De door de Zwolse rechtbank vernietigde vergunning maakte het mogelijk om 1.300 geiten te houden. De geitenhouderij is intussen in bedrijf.

Zorgboerderij

Daarmee heeft de boer wel een groot risico genomen, want de vergunning voor de omschakeling was nog niet definitief goedgekeurd. De eigenaar van een tegenover liggende boerderij maakte bezwaar. Hij drijft een zorgboerderij en is bang voor aantasting van de gezondheid van zijn medewerkers.

Toen de vergunning werd verleend, voldeed de geitenhouder aan alle geldende regels, zegt zijn advocaat Johan van Groningen. Maar op het moment dat de gemeente Zwartewaterland de bezwaren daartegen moest beoordelen, gold inmiddels de provinciale ‘geitenstop’.

Beslissende moment

Voor de rechtbank is dát het beslissende moment en dat betekende dat de vergunning niet verleend had mogen worden. Maar de advocaat stelt dat het moment van de vergunningverlening het allesbepalende moment is. En toen was er nog geen vuiltje aan de lucht. Dit juridische vraagstuk mag nu door de Raad van State worden opgelost.

De advocaat van de zorgboerderij zegt dat er al in 2015 signalen waren dat er een geitenstop aankwam. Het RIVM stelde toen in een eerste onderzoek in Brabant en Limburg een verband vast tussen geitenhouderijen en longontstekingen. Mensen die binnen een afstand van twee kilometer van een geitenhouderij wonen, hebben volgens dat onderzoek meer dan gemiddeld kans op longontsteking. Dat werd later nog eens bevestigd met onderzoek in andere provincies.

Wetenschappelijke waarde

De gemeente Zwartewaterland heeft die signalen anders opgevat. De Raad van State had al eerder beslist dat de wetenschappelijke waarde van het RIVM-onderzoek niet groot is. Daarom vond de gemeente Zwartewaterland hierin ook geen reden om een milieueffect rapportage te eisen van de geitenhouder.

Intussen hebben de meeste Nederlandse provincies een geitenstop ingesteld. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een geitenhouderij nog uitbreiden of nieuw vestigen. De provincie houdt intussen vast aan de geitenstop. Voor de geitenhouder wordt geen uitzondering gemaakt. De gemeente weigert nu ook een nieuwe vergunning te verlenen.

De Raad van State doet binnen enkele maanden uitspraak.