Burgemeester Enschede schrijft kabinet aan na gedwongen noodopvang: "Zo gaan we niet met elkaar om"

Veel meer dan een vermanende vinger is het niet. Maar waarnemend burgemeester Theo Bovens gaat het kabinet wel laten weten dat Enschede niet gediend is van zware drukmiddelen, zoals bij de aanwijzing van een noodopvang in Hangar 18 op de voormalige Vliegbasis Twenthe. Dat heeft hij de gemeenteraad gisteravond laten weten.

Bovens doet zijn belofte naar aanleiding van een motie van Ayfer Koç, waarin de CDA-fractieleider oproept om - eventueel samen met andere gemeenten - een signaal af te geven over de wijze waarop de tijdelijke opvang voor 500 asielzoekers tot stand is gekomen. Het voorstel van Koç wordt morgen officieel in stemming worden gebracht, maar Bovens zegt het initiatief te willen steunen.

Gemeente werd gepasseerd

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) en demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) schreven vorige week aan vier burgemeesters, waaronder die van Enschede, dat er een noodopvanglocatie voor zes maanden wordt aangewezen in hun gemeente. Mocht er geen medewerking worden verleend, dan zouden juridische middelen niet worden geschuwd.

De aanwijzing, die voorbij gaat aan het lokale democratische proces, komt op een uiterst ongelukkig moment. De gemeenteraad heeft namelijk pas enkele weken uitgesproken dat van opvang van asielzoekers in Enschede alleen sprake kan zijn indien dit kleinschalig en verspreid over de stad gebeurt.

'Geen schoonheidsprijs'

Hoewel vrijwel de gehele gemeenteraad vindt dat de werkwijze van de demissionaire bewindslieden op zijn minst niet de schoonheidsprijs verdient, zijn het vooral het CDA en coalitiepartijen Burgerbelangen en VVD die daar 'consequenties' aan willen verbinden.

In dit geval betekent het niet dat de gemeente zich gaat verzetten tegen de komst van de noodopvang op het vliegveld. Dat is dus een gelopen koers. Het heeft volgens Bovens ook geen zin, omdat er wel andere middelen zijn waarmee een minister de gemeente kan overrulen als bijvoorbeeld een vergunning niet wordt verleend. "En zoals een Gronings hoogleraar zei: 'er is geen rechtbank of Raad van State die de staatssecretaris zal verbieden om haar taak uit te voeren'", aldus Bovens.

Maar namens de gemeente zal Theo Bovens wel zijn zorgen uitspreken over de gevolgde procedure. "Zo gaan wij in Nederland niet met elkaar om", zei hij daarover. Zeker met oog op het regeerakkoord, waarin staat dat het nieuwe kabinet al dan niet voor noodopvang vaker een aanwijzing zal toepassen, vindt Bovens de oproep gepast.

Wensenlijstje

Vanochtend worden omwonenden via een digitale ontbijtsessie ingelicht over de komst van de noodopvang in Hangar 18. Een principeovereenkomst is reeds getekend tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en eigenaar Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie. Nadere afspraken tussen de gemeente en het COA, onder meer over de veiligheid en de invulling van dagbesteding, moeten nog worden vastgelegd.

De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om Bovens een 'wensenlijstje' mee te geven bij het invullen van die afspraken. Die motie - en de precieze invulling ervan - wordt vanavond door het CDA en Burgerbelangen ingediend. Hoewel de wensen niet af te dwingen zijn, zal de burgemeester ze meenemen. Het kan onder meer gaan over de inzet van de politie, een investering van het COA in de natuur rond het vliegveld en het registreren van eventuele incidenten en klachten rond de noodopvang.