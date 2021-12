GGD Twente heeft tot nu toe 40.000 boosterprikken gezet

Boostercampagne begint in Overijssel ook op stoom te komen (Foto: Pixabay)

Bij de GGD Twente en IJsselland begint de boostercampagne op stoom te komen. Tot nu toe heeft de GGD Twente ruim 40.000 boosterprikken gezet. Vanaf volgende week wil GGD Twente het doel van 60.000 prikken per week halen.

Gisteren werd bekend dat vanaf 27 december in de Grolsch Veste in Enschede een extra priklocatie exclusief voor de boostercampagne geopend wordt. Om de opdracht van 60.000 prikken per week te halen schaalt de GGD komende periode snel op.

"We gaan voor deze opdracht open in de avonduren en tijdens de feestdagen. Hierbij krijgen we ondersteuning van GGD-medewerkers, Defensie, huisartsen en zorginstellingen", zegt een woordvoerder van GGD Twente.

Personeel werven

Waar in andere regio's al op volle sterkte wordt gewerkt, is de GGD Twente op dit moment nog personeel aan het werven. "Een vergelijking met andere regio's is lastig omdat die anders zijn ingericht. Wij zijn momenteel nog volop aan het opschalen. Met personeel, scholing en training", zegt de woordvoerder.

Volgens de Rijksoverheid kunnen rond 7 januari 2022 alle mensen van 18 jaar en ouder een afspraak voor een boostervaccinatie hebben gemaakt. Uiterlijk in de tweede helft van januari kan iedereen van 18 jaar en ouder een boostervaccinatie krijgen.

Het is uiteraard de bedoeling om echt te wachten totdat jouw geboortejaar aan de beurt is. woordvoerder GGD Twente

Niet aan de beurt, toch geprikt

Net als bij de vorige campagne worden af en toe ook mensen geprikt die jonger zijn dan de groep die aan de beurt is. Dat is niet de bedoeling. De GGD let hier op maar kan dit niet helemaal voorkomen.

"Het landelijk callcenter filtert de mensen eruit die ten onrechte een afspraak hebben gemaakt, maar soms glippen mensen er tussendoor. Het is uiteraard de bedoeling om echt te wachten totdat jouw geboortejaar aan de beurt is", zegt de woordvoerder van GGD Twente.

Via (sociale) media wordt iedereen op basis van geboortejaar opgeroepen voor de boostervaccinatie. Zo weet men wanneer online een afspraak gemaakt kan worden. De oproep gaat van oud naar jong. Op de website van het RIVM is ook te lezen ook wie er op dit moment een afspraak kan maken voor de boostervaccinatie. Het wordt sterk aangeraden om een afspraak online te maken.