In Zwolle vermoorde actrice vocht half uur voor haar leven, OM eist 7 jaar cel en tbs

De actrice werd omgebracht in haar flat aan de Meppelerstraatweg in Zwolle (Foto: RTV Oost)

De Syrische actrice die afgelopen maart werd omgebracht in Zwolle, heeft een half uur lang gevochten voor haar leven. Dat werd vandaag bekend in het strafproces tegen haar Syrische ex-man. Die heeft bij de politie bekend zijn ex te hebben vermoord. Tegen hem is zeven jaar cel en een tbs-behandeling geëist.

Op de zitting heeft de man zijn mond niet open gedaan. Ogenschijnlijk stoïcijns hoorde hij alles aan. Het is mogelijk het gevolg van verschillende psychiatrische aandoeningen waar hij aan lijkt te lijden. Zo zijn er volgens psychisch deskundigen tekenen van schizofrenie, mogelijk door traumatische ervaringen in zijn thuisland Syrië.

Gewurgd en verstikt

Bij de politie heeft hij wel verteld wat er was gebeurd. Volgens zijn verhaal speelde hij al langer met de gedachte om zijn ex te wurgen. Dat gebeurde uiteindelijk afgelopen maart in de flat waar de actrice woonde. De verdachte was bij haar ingetrokken. Toen zijn ex op de bank zat, is hij achter haar gaan staan, heeft zijn hand op haar mond gelegd en haar weggesleept.

Met een verlengsnoer heeft hij haar vervolgens gewurgd. "Het gevecht duurde wel een half uur", vertelt hij de agenten. De krassen op zijn gezicht verraden dat de actrice fel moet hebben teruggevochten. Onder haar vingernagels is later dna van de verdachte gevonden. Ook de rest van het sporenbeeld in de flat laat zien dat het verhaal van hem kan kloppen.

Motief onbekend

Waarom de Syrische actrice dood 'moest', is niet duidelijk geworden. Volgens omstanders boterde het al geruime tijd niet tussen de actrice en de verdachte. Ondanks de scheiding zou hij nog steeds seks willen met haar, maar zij niet met hem.

Een vriendin van het slachtoffer heeft het erover dat het slachtoffer bang voor de verdachte was geworden en met het slot op de slaapkamerdeur sliep. De verdachte zou zelf suïcidale neigingen hebben. Dat heeft hij meerdere malen aangegeven. Ook stichtte hij brand in zijn cel.

Tbs

Het OM vindt dat de maatschappij tegen deze verdachte moet worden beschermd. Daarom is zeven jaar cel en tbs geëist. Volgens de psychisch deskundigen gaat de behandeling jaren duren.

Advocaat Voors, die de verdachte bijstaat, spreekt van een man die steeds verder is vastgelopen in Nederland. "Hij heeft een buitengewoon heftig en gewelddadig leven achter zich. Hij is gemarteld en was zijn leven niet zeker. Dat heeft hem getekend." Volgens Voors heeft zijn cliënt aangegeven zijn ex te willen wurgen om te willen afrekenen met zijn verleden. Van een voorbedachte raad is volgens hem geen sprake.

Bekende actrice

De omgebrachte vrouw was in haar thuisland een bekende verschijning als actrice en kunstenares. Ook in Nederland timmerde zij aan de weg. In de Syrische en Nederlandse kunst- en theaterwereld werd geschokt gereageerd op de dood.

Haar zoon heeft vandaag in de rechtszaal aangegeven hoezeer hij zijn moeder mist. "Zij heeft me alles geleerd en stond voor iedereen klaar. Ik hoop dat de dader juist wordt gestraft en dat mijn moeder in vrede mag rusten."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.