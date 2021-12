Twee hectare groot: noodopvang Enschede moet begin januari gereed zijn

Bij burgemeester Theo Bovens van Enschede is de knop om. Nadat hij vorige week werd overvallen met de verplichte noodopvang in zijn stad, wil hij nu de schouders eronder zetten. "In mijn hoofd zit nog wel een deel van verzet, want dit had anders gekund. Maar aan de andere kant gaan we nu volop aan de slag. We gaan dit zo goed mogelijk doen."

Twee hectare

Voor Marten Foppen van Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe betekent dat naar eigen zeggen 'een tsunami aan werk erbij'. "We zijn achttien uur per dag volop aan het opbouwen, zodat we de asielzoekers zo goed mogelijk kunnen opvangen. We maken een eigen huis voor deze mensen, bijna twee hectare bij elkaar."

Voor de opvang wordt onder meer gebruik gemaakt van Hangar 18 op het luchthaventerrein. "We hebben twee fysieke gebouwen, twee slaapvertrekken en in het midden wordt een groot paviljoen gebouwd, waar mensen kunnen recreëren en verblijven. Dat betekent drie keer per dag eten, doucheruimtes, toiletruimtes, drieduizend vierkante meter tapijt bouwen en slaapkamers bouwen."

We gaan pas open als alles klaar is Burgemeester Theo Bovens

1500 maaltijden per dag

Voor de 500 asielzoekers moeten 1500 maaltijden per dag gemaakt worden. "Dat doen we allemaal met lokale ondernemers, dat vinden we ontzettend belangrijk. Op die manier wordt iedereen onderdeel van dit stukje noaberschap."

Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wordt er 'een mix' van asielzoekers gehuisvest. "We hebben een mix van gezinnen, alleenstaande mannen en vrouwen, maar ook vooral gezinnen met kinderen. Je zit zo op een vijfentwintig á dertig verschillende nationaliteiten", aldus Folkert Bosch van het COA.

De locatie van de noodopvang op het luchthaventerrein (Foto: Vliegbasis Twenthe)

Vragen van omwonenden

Omwonenden van de voormalige Vliegbasis Twenthe zitten vol vragen over de gedwongen noodopvang van vijfhonderd asielzoekers. Vanochtend kregen ze van de burgemeester en andere betrokkenen antwoorden op hun vragen.

De noodopvang moet begin januari opengaan. "De echte datum hangt af van of wij als gemeente klaar zijn. Denk aan de voorbereidingen, inzet van vrijwilligers en personeel. We gaan pas open als dat klopt. Dat zal ergens in de eerste week van januari zijn", aldus Bovens.

Omwonenden zaten vanochtend nog vol vragen: