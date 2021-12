Bennie (82) wil graag praten over de oorlog, maar met wie? "Mijn hoofd zit vol verhalen"

"Ik mag het eigenlijk niet zeggen maar het was eigenlijk de mooiste tijd van mijn leven", vertelt Bennie terwijl hij door zijn oude fotoalbum bladert, "ik hoefde niet naar school, we speelden met vriendjes op straat, mijn ouders zorgden dat er altijd wat te eten was, en zelfs de Duitse soldaten waren aardig voor ons, we mochten hun helm op of een geweer vasthouden."

Benni met zijn broer Gerrit, kort na de oorlog op achtergebleven afweergeschut (Foto: archief Benni Verveld)

Bombardement

Maar ook 10 oktober 1943 vergeet hij nooit meer, de dag dat de geallieerden een fatale vergissing maakten en het Hogeland bombardeerden met fosforbommen. Het kostte tientallen buurtbewoners het leven: "Ineens zag ik mijn buurmeisje Alie brandend door de straat rennen. Ze heeft nog een paar dagen geleefd, maar ja, brandwondencentrum Beverwijk bestond niet en in het ziekenhuis was niet eens verband, dus die is toen overleden."

Bennie Verveld heeft het allemaal onthouden, hoe klein hij ook was. Zijn hoofd en ook zijn huis zitten stampvol oorlogsherinneringen. Af en toe gaat hij nog langs bij Alie op het kerkhof, met bloemen: "Dan zeg ik 'dag Alie'. Het is een eerbetoon aan dat meisje. Ik weet wel dat er nog veel meer slachtoffers zijn gevallen maar haar kende ik, dat voelt toch anders."

De mooie herinneringen zijn voor de kleine Bennie moeilijk te rijmen met de traumatische ervaringen die ook bij de oorlog hoorden: "We speelden op straat allemaal samen, Gerrit de zoon van de NSB-er, maar ook met het Joodse jongetje dat ondergedoken zat. Er moeten toch mensen zijn die daar ook nog herinneringen aan hebben, maar ja , hoe vind je die? De meesten zijn ook al dood."

Eenzaam

Afgelopen jaar verloor Bennie kort na elkaar zijn vrouw, zijn oudere broer en zijn beste vriend. Sindsdien voelt hij zich eenzaam, ziet dochter Maureen: "Je merkt dat mijn vader graag zijn verhaal kwijt wil, maar de mensen met wie hij het kon delen vallen één voor één weg. Ik zie hem dagelijks als mantelzorger en je merkt dat hij somber wordt, en echt mensen mist die weten waar hij het over heeft."

.Daarom gaf ze haar vader op voor de rubriek Komt Voor Elkaar van het AD en de regionale kranten. Vader en docher doen daarin een oproep voor mensen die net als Bennie opgroeiden in het Hogeland in oorlogstijd en hun verhaal willen delen. Inmiddels is er één reactie binnen, maar door corona is het nog niet tot een ontmoeting gekomen.

Bennie Verveld met dochter Maureen (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Gelijkwaardig

Dochter Maureen gunt haar vader graag een gelijkwaardige gesprekspartner: "Natuurlijk kan hij wel met mij praten, maar ik heb het allemaal niet meegemaakt, Ik ken de buurt niet, ik voel het niet, ik ken het letterlijk alleen uit de verhalen. Het zou zo fijn zijn als hij mensen ontmoet die hetzelfde referentiekader hebben".

Ben jij of ken jij iemand die opgroeide tijdens de oorlog in de wijk het Hogeland in Enschede, of die daar nog veel verhalen over weet en er wel over wil praten? Laat het Bennie weten en reageer op het krantenartikel of stuur een berichtje met je naam en nummer naar info@rtvoost.nl.