Verdachte van brandstichting Oldenzaal ‘wachtte op bankje tot iemand het opmerkte'

Tegen een 32-jarige vrouw die afgelopen augustus brand stichtte in haar woning aan de van Ostadestraat in Oldenzaal is vijftien maanden cel geëist, waarvan twaalf voorwaardelijk. Dat bleek vandaag tijdens de rechtszaak in Almelo. Ook zou de vrouw een heel pakket aan geestelijke zorg moeten krijgen gedurende een proeftijd van vijf jaar.

Op 8 augustus stak de vrouw op zes plekken in haar woning stapels met kleding en papier in brand. Ze wilde 'de mensen' die boven in haar woning verbleven wegjagen. Na het aansteken deed ze alle deuren en ramen dicht en wachtte ze buiten op een bankje totdat iemand de brand zou opmerken.

Kamperen

Een buurman die zijn hond uitliet zag en rook de brand en waarschuwde de directe buurman, zodat die zijn woning uit kon komen. Op dat moment reed de vrouw met haar scootmobiel weg. Ze werd uiteindelijk aangehouden in Losser. Daar wilde ze in de buurt van een vijver gaan kamperen, vertelde ze de rechters in Almelo.

De brand veroorzaakte alleen materiele schade in de woning van de vrouw. De 'mensen' die er zouden zitten, bestonden alleen in haar hoofd. Wat er precies aan de hand is met de vrouw is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is er sprake van schizofrenie, maar een gedragsdeskundige denkt ook aan een borderline of bipolaire stoornis. Dat moet de komende tijd uitgezocht worden, zodat de vrouw een goede behandeling kan krijgen.

De rechtbank doet op 11 januari uitspraak.