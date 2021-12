Zorgen bij schoenenzaak in lockdown: "Moed zakt je in de schoenen"

Helga Schuurman is bezig de etalage van haar schoenenwinkel in Nieuwleusen opnieuw in te richten. Het wordt nu een soort bestelraam waar mensen schoenen kunnen bekijken en vervolgens bestellen. "Je moet wat, online werken we onze website ook bij maar gelukkig mag het bellen, bestellen en ophalen nog. We bezorgen desnoods."

Toen het nieuws over de nieuwe lockdown zaterdag in de loop van de dag duidelijk werd, dacht ondernemers-echtpaar Helga en Arjan wel even 'shit, niet weer'.

De schoenenzaak is de vorige lockdown financieel nog niet te boven. "Toen hadden wij op de balans 65.000 euro meer aan voorraad staan, daar krijg je dan uiteindelijk als compensatie een schijntje voor terug. Net als loonkosten, daar krijg je ook echt niet alles van terug. Je teert in op je eigen vermogen. Gelukkig hadden we een goede zomer verkoop van schoenen, maar de nieuwe voorraad moet alweer besteld worden. Ik geloof nooit dat de lockdown maar een maand duurt."

Essentieel

Schoenen zijn niet essentieel, maar Helga Schuurman Schoenen is gespecialiseerd in speciale pasvormen voor mensen met 'moeilijke' voeten. De podologie en klanten steunzolen aanmeten mag nog wel. Net als kleine reparaties of hun sleutelservice. "Maar daar verdien ik het natuurlijk niet mee. Deze kleine reparatie van een motorjas levert 3 euro 95 op. Maar ik ben wel blij dat we iets kunnen doen. Want alleen je website of de boekhouding bijwerken gaat ook vervelen."

Moed

De gedwongen sluiting om het coronavirus te stoppen zagen de ondernemers echt niet aankomen. "Ik dacht dat doen ze niet nog een keer, maar toch wel. Dan zakt je de moed in de schoenen en ik heb nogal veel schoenen, daar kan dus veel moed in."

De telefoon rinkelt wel veel in de schoenenwinkel. Mensen willen graag weten of ze hun autosleutel of huissleutel nog bij kunnen laten maken, of willen een paar schoenen op zicht mee. Bij de pakken neerzitten doet het ondernemers-echtpaar niet. "Maar het is wel ontzettend jammer dat de winkels dicht moeten."