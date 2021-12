Heracles op zoek naar revanche tegen Cambuur: "Bewijzen dat we beter zijn"

Eerder dit seizoen verloor Heracles in Leeuwarden, waar er meer in zat. Wormuth is dan ook uit revanche. "Absoluut, omdat we in Leeuwarden beter waren. De betere kansen hadden en we hadden als winnaar van het veld moeten stappen. Nu moeten we thuis bewijzen dat we beter zijn. Ondertussen zie ik ook dat Cambuur heel veel zelfvertrouwen heeft. Ze hebben 27 punten uit de eerste fase van het seizoen gehaald. Daarvoor moet ik ze een compliment geven. Ze hoeven geen rekening meer te houden met degradatie. Daardoor kunnen ze vrij voetballen. Dat doen ze ook altijd."

Kerst

Wormuth heeft weinig met de kerstdagen die na deze midweekse speelronde volgen en is dan ook vooral met Heracles bezig. "Ik ben 100% trainer en als ik niet als trainer aan het werk ben, moet je andere dingen doen. Op dit moment heb ik mijn hoofd bij mijn ploeg beter maken en hoger in de stand van de Eredivisie te komen. Ik gebruik die vrije week dan ook om terug te kijken hoe we het gedaan hebben, wat kunnen we verbeteren, welke speler moet in clips laten zien. Dat is mijn werk en dat ben ik ook in mijn vakantie."

