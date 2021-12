Besluit in hoofdpijndossier Borne weer opgeschoven: sloop azc Azelo opnieuw uitgesteld

De sloop van het voormalige azc Azelo wordt weer uitgesteld. Dat heeft de gemeenteraad van Borne dinsdagavond besloten na maanden van wisselende besluiten en frustraties. In het voorjaar riep de gemeenteraad op het pand zo snel mogelijk te slopen, maar in de zomer besloot diezelfde raad om de sloop een half jaar op te schorten. Nu is diezelfde beslissing dus weer genomen.

De raad vindt het kapitaalvernietiging om nu het volledige azc snel te slopen, terwijl de kadidaten voor herontwikkeling van het pand er mogelijk iets moois van kunnen maken.

Herontwikkeling

Dat de sloop in april dit jaar voor de eerste keer werd uitgesteld gebeurde nadat kandidaten kansrijke plannen hadden om het gebied - en de gebouwen van het voormalige azc - te herontwikkelen. De raad vond dat de geïnteresseerden nog een halfjaar de kans moesten krijgen hun plannen uit te werken.

De zes maanden zijn inmiddels verstreken, maar concreet zijn de plannen nog niet. Mede omdat de gemeente nog niet duidelijk heeft gemaakt wat er wel en niet mag in het gebied.

De raad drong er dinsdagavond bij het college dan ook op aan om de komende periode te gebruiken om de criteria van herontwikkeling duidelijker in kaart te brengen en aan te scherpen.

Frustraties

Vorige week was er ook kritiek vanuit de raadsleden. De raad was gefrustreerd over de houding van het gemeentebestuur, dat in de media een beeld heeft laten ontstaan dat twee wethouders alle gebouwen zo snel mogelijk willen slopen, terwijl de burgemeester en de verantwoordelijk wethouder uitstel willen.

Het was niet de eerste keer dat er vanuit de raad kritiek is op de gang van zaken rondom het azc en het functioneren van het gemeentebestuur daarin. Begin dit jaar ging wethouder Michel Kotteman door het stof en betuigde hij spijt over een het plan van eind 2019 om weer asielzoekers te gaan huisvesten in Azelo. Tijdens een raadsvergadering erkende Kotteman dat het gemeentebestuur in een vroeger stadium de gemeenteraad en de omwonenden had moeten informeren over het plan.

De sloop van het voormalige azc is in ieder geval tot begin juli 2022 uitgesteld.