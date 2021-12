Jans over Utrecht-uit: "Kunnen zien of we het waard zijn om vierde te staan"

De sfeer bij FC Twente is goed. De ploeg is sinds november ongeslagen en dus is het genieten voor trainer Ron Jans.

"Het belangrijkste is om te weten wat voor mensen je in je team hebt zitten. Er zit gewoon heel veel leven en plezier in. Maar als de resultaten goed zijn, werkt dat ook nog eens als een katalysator. Dus het zit hartstikke goed."

Crisis

Zijn ploeg neemt het morgenavond op tegen FC Utrecht. Een duel tussen de nummers 7 en 4. Bij Utrecht gaat het de laatste weken juist iets minder, maar Jans wil niet spreken van een crisis bij die ploeg. "Sommige mensen hebben bij Utrecht het woord crisis genoemd en daar snap ik dan helemaal niets van. Ze staan zevende."

"Als ze winnen van ons, staan ze er weer helemaal naast. Maar het is wel zo dat ze de laatste tijd wat punten hebben laten liggen, het is allemaal wat ongelukkig. En bij ons valt het kwartje steeds de goede kant op, dus geen crisis. Ik denk dat dit een subtopduel is waar wij kunnen zien of we het waard zijn om vierde te staan. En als je wint, sta je nog steeds vierde en maak je het gaatje tot je concurrent alleen maar groter."

Brama nog niet

Wout Brama mist het duel in Utrecht nog en langgeblesseerden Jody Lukoki en Kik Pierie ontbreken ook nog. De wedstrijd is morgenavond vanaf 21.00 uur te beluisteren op Radio Oost en te volgen op onze online-kanalen.