Sport als alternatieve opvang: vrijwilligers in Diepenveen schieten werkende ouders te hulp

Bij V.V Diepenveen hebben ze een oplossing: vrijwilligers organiseren daar sportdagen voor basisschoolleerlingen als alternatieve (nood)opvang. En dat blijkt een groot succes.

Initiatiefnemer Mathijs Bolink, zelf lid van voetbalclub V.V. Diepenveen, bedacht het plan en ging samen met een paar vrienden voortvarend aan de slag. Op sportpark De Zunnebargh organiseert de toekomstige basisschoolleraar met veel enthousiasme een aantal sportdagen voor kinderen, die vanwege de verlengde kerstvakantie en de lockdown weinig andere activiteiten kunnen ondernemen.

Sport als opvang

Zijn initiatief slaat aan, want vanuit de wijde regio rond Diepenveen, kwamen in korte tijd een kleine honderd aanmeldingen binnen. "We hebben ouders en kinderen teleur moeten stellen, want we hebben maar zes begeleiders en de groepen met kinderen moeten niet te groot worden."

Anders had ik thuis op de bank gehangen en dat is saai. Stan

Maar de ouders en kinderen die op tijd waren zijn heel enthousiast. "Het is gewoon leuk", zegt Sofie. "Je kan lekker bewegen en je hoeft niet stil te zitten zoals op school. Je kan lekker vrij bewegen en hebt iets leuks te doen. Anders had ik alleen thuis gezeten, want mijn beide ouders moeten werken, en dan had ik waarschijnlijk binnen zitten gamen. Nu ben ik lekker buiten aan het bewegen."

Gamen en bankhangen

Iets wat basisschoolleerling Stan, die vandaag zijn beste beentje voorzet als keeper van het gelegenheidsteam, beaamt. "Het is leuk, we hebben vandaag trefbal, hockey, voetbal en rugby gedaan. Anders had ik waarschijnlijk thuis op de bank gehangen, en dat is saai."

Mathijs Bolink: "We bieden de sportopvang aan voor basisschoolleerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Met name om ouders te ontlasten en ze thuis even rust te gunnen. Zodat ze ook de mogelijkheid hebben om hun werk te doen."

Sportopvang als een soort noodopvang dus? "Ja, want er zijn hier heel veel ouders gekomen die zeggen: wat fijn dat jullie dit doen", zegt de initiatiefnemer. "Dan kunnen we toch nog even die belangrijke online meeting afhandelen en wat andere werkzaamheden afmaken. Ze waarderen het heel erg dat ze hun kinderen eventjes kunnen 'droppen' op een plek die ook voor kinderen leuk is."

Veel belangstelling voor de sportopvang in Diepenveen (Foto: Marielle Beumer)

Veel belangstelling

"Ik kan niet ontkennen dat het prettig is om ze eventjes kwijt te zijn", zegt een van de ouders die haar zoon komt ophalen "Ik heb wel even mijn werk gedaan vanochtend omdat ik dacht: nu kan het. Daarom hoef ik vanmiddag niet aan de slag als de kinderen er zijn. Dat is wel heel erg fijn."

Ook haar zoon Lucas komt enthousiast terug van de sportopvang. "Ik had een hele leuke dag en een leuke groep en heb me goed vermaakt, dus helemaal top!"

Nog een editie?

Vanwege de grote belangstelling overweegt het vrijwilligersteam om de sportopvang na deze week nog een keer in januari op te zetten. Volgens Bolink is het een vrijwilligersinitiatief waar andere sportorganisaties in Overijssel een voorbeeld aan kunnen nemen.

"Heel veel ouders vinden het een fijn initiatief. Ik ben heel erg blij dat ik dit samen met anderen voor de kinderen en hun ouders heb kunnen doen."