Heracles-bus on tour: 15 gezinnen uit Almelo worden verrast met dozen vol speelgoed

'Welk gezin verdient volgens jou een kerstpakket vol speelgoed?' Dat was de oproep namens Heracles en de Speelgoedbank. Uit alle aangedragen gezinnen werden er uiteindelijk dertien gekozen. De overige twee dozen gingen naar de kinderafdeling van ZGT Almelo en de Twentse zorgcentra.

'Steuntje in de rug'

"Er zijn zoveel gezinnen die het echt hard nodig hebben en echt een steuntje in de rug verdienen", aldus Lieneke Bolhuis van de Speelgoedbank Almelo. "Daarom gaan we met de spelersbus en dozen vol speelgoed op stap. Op die manier willen we een aantal mensen gewoon heel gelukkig en blij maken."

Voor het tweede jaar op rij wordt de speelgoedactie georganiseerd. Lieneke ziet dat steeds meer ouders het moeilijk hebben tijdens deze feestdagenmaand. Corona speelt volgens haar een rol, maar ook het feit dat alles duurder is geworden.

Wij reden mee met de spelersbus en spraken met dankbare ouders:

Dat het speelgoed goed terechtkomt blijkt wel uit de verhalen van de ontvangers. "Ik ben zelf hartstikke ziek en zorg helemaal alleen voor m'n zoontje. Dus dit is echt... Ik heb er gewoon geen woorden voor", vertelt een vader. Even verderop, bij een nieuw adres, zit een moeder in een soortgelijke situatie. "Ik ben afgelopen jaar gescheiden, dus dan moet je het ineens alleen doen met twee kinderen. Dat is niet altijd even makkelijk. Je wilt ze soms meer geven dan je kunt. Dus dit is wel heel mooi."

"Het zijn gezinnen die in armoede leven, maar ook gezinnen die het nu heel zwaar hebben en net even dat extraatje nodig hebben", legt Lieneke uit. "Sommige ouders worden echt overvallen, anderen hebben de tranen in de ogen staan. Maar allemaal zijn ze heel dankbaar."