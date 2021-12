Kampen mag op oudejaarsdag carbidschieten, maar geen gedoogdagen in Brunnepe

Carbidschieten tijdens oud en nieuw in Kampen kan doorgaan, maar de gedoogdagen in Brunnepe vervallen wel. Dat heeft alles te maken met de lockdown die 19 december ingegaan is. Dat laat de gemeente Kampen ruim anderhalve week voor de jaarwisseling weten.

Eerder was al besloten dat, net als vorig jaar, vuurcontainers, vuurtonnen en vuurkorven tijdens de jaarwisseling niet zijn toegestaan. "De aangescherpte coronaregels houden in dat je met niet meer dan twee mensen samen buiten mag zijn, behalve op oudejaarsdag, dan zijn het er vier", zegt burgemeester De Rouwe.

"Ik vind dat we op deze manier handelen in lijn van de bedoeling van de lockdown door af te zien van de gedoogdagen tussen kerst en oud en nieuw." Carbidschieten helemaal verbieden ziet De Rouwe niet zitten.

Afspraken in plaats van verbieden

"Mijn zorg is dat de melkbussen dan alsnog tevoorschijn komen en mensen in groepjes bij elkaar gaan staan. Dat is niet in het belang van de openbare orde en veiligheid, maar draagt ook niet bij aan de bescherming van onze inwoners. Door afspraken te maken, kunnen we juist zorgen voor het naleven van de coronaregels. Dat is mijn drijfveer, om het op deze manier te doen.”

Op oudejaarsdag mag vanaf 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts geschoten worden. Groepen buiten mogen niet groter zijn dan vier personen en er moet onderling anderhalve meter afstand worden gehouden.

"Ik heb vanuit de werkgroep Jaarwisseling, vernomen dat het carbidschieten tijdens de lockdown van vorig jaar uitstekend is verlopen", zegt De Rouwe. "Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat dat ook dit jaar prima zal gaan."

Gemeenten bepalen zelf

Gemeenten bepalen zelf of en hoe er deze jaarwisseling carbidgeschoten kan worden. Kampen kiest er dus voor het beperkt toe te staan, Zwolle heeft vandaag laten weten dat er geen locaties worden aangewezen waar carbidschieten wordt toegestaan. Carbidschieten in de provinciehoofdstad is daardoor deze jaarwisseling verboden.