Verdachte van Almelose Parkmoord bekent, maar over aanleiding wordt niets gezegd

In september werd Almelo in korte tijd opgeschrikt door drie gewelddadige incidenten met dodelijke afloop. De meest recente is de moord op de 54-jarige René Lucas, in het Schelfhorstpark. De 30-jarige Almeloër die daarvoor werd opgepakt heeft inmiddels bij de politie bekend. "Als ik het terug kon draaien had ik het meteen gedaan."

Het slachtoffer werd midden in de nacht doodgestoken in het park. Voorbijgangers die Lucas aantroffen probeerden hem te redden, maar dat was tevergeefs.

Vaker veroordeeld

De 30-jarige, geen onbekende van de politie, werd de volgende ochtend vroeg aangehouden in zijn woning aan de Boddenstraat. De Almeloër werd de afgelopen jaren meermaals voor gewelddadige delicten veroordeeld. Afgelopen januari stond hij nog voor de politierechter als verdachte van mishandeling. Hij zat de afgelopen jaren meerdere gevangenisstraffen uit.

Wat er aan de fatale steekpartij vooraf ging is niet duidelijk. De verdachte zou regelmatig in het park geweest zijn om zijn hond uit te laten. Het slachtoffer en de dader zouden elkaar ook gekend hebben.

Stilzwijgen

Wat wel duidelijk werd tijdens de pro-forma zitting is dat de aanleiding van de steekpartij ligt in iets wat in de dagen ervoor gebeurde. Wat dat was, daar wil niemand iets over zeggen, behalve dat er uitgebreid onderzoek naar gedaan wordt. De advocaat van de verdachte wil in het kader van dat onderzoek liever niets zeggen.

In aanloop naar de eerste openbare behandeling van de strafzaak is al besloten dat de verdachte naar het Pieter Baan Centrum gaat voor een uitgebreide observatie. In maart volgend jaar staat de volgende zitting gepland.